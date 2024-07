Erika Buenfil estará amargada

Erika Buenfil podría considerarse una actriz camaleónica por la diversidad de proyectos en que ha trabajado en su extensa carrera, sin embargo, ahora en la telenovela Fugitivas: en busca de la libertad tuvo el reto de salir de su zona de confort y aceptar con humildad las correcciones de la productora ejecutiva Lucero Suárez para construir un personaje creíble.

“Me costó trabajo desprenderme de la Erika que siempre me he presentado y ser un personaje diferente, dolida, amargada, entusiasta, pero protectora, me despojé de muchas cosas”, señaló en entrevista sobre su personaje de Martha Pineda “la superiora”, en este melodrama que se estrena hoy a las 20:30 horas por Las Estrellas.

La teleserie tiene como protagonistas a Sachi Tamashiro, Rocío de Santiago, Daniela Álvarez y Marlene Kalb, quienes encarnan a un grupo de fugitivas, que buscarán rehacer su vida, teniendo cada quien una historia de traición, venganza y superación.

En el caso de Buenfil, será una mujer que sale de la cárcel, luego de 18 años de encierro y busca recuperar su vida, su hijo y proteger al cuarteto estelar; además, es mamá. “Me ponen de abuelita de un chico mayor, sale y ve que hay teléfonos celulares, que hay internet; esta vez me presentaré diferente”.

“Para cualquier persona que esté privada de la libertad debe ser horrible, a mí me costó trabajo, pero me llevó de la mano Lucero (Suárez), me detenía y decía: ‘así no es’, me volvía a detener hasta encontrar el personaje que quería ver; subrayaba: ‘porque si no, la gente no te lo va a creer’. ‘Más abajo, menos festiva, más formal, seria’ y lo fuimos encontrado, tendrá sus momentos alegres y románticos”.

César Évora, Arturo Carmona, Juan Manuel Jáuregui, Arap Bethke, Chris Pascal, Edward Castillo, Luz Edith Rojas, Aldo Guerra, Paulette Hernández y Michelle Pellicer son otros actores que forman parte del elenco.

El conflicto inicial de la trama llega durante la celebración de una constructora, donde aparece un cadáver y Lorena (Álvarez) es arrestada como sospechosa del asesinato, tras sembrarle pruebas para que pareciera culpable; la condenan a 45 años de cárcel.

A los pocos días en prisión escucha que una inquilina se escapará y decide irse con ella, junto con un grupo de fugitivas.

La producción grabó durante tres días en un reclusorio real de la Ciudad de México.