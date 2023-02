Erika Buenfil pide que no le inventen romance con Emmanuel Palomares: "No me gustan los niños"

Si todavía quedaban algunas dudas de que Erika Buenfil y Emmanuel Palomares sostenían un romance, la actriz ya se ha encargado de desmentir cualquier rumor acerca de la relación que sostiene con su compañero de reparto, pues luego de ser captada de vuelta de un vuelo, la famosa tiktoker no sólo aclaró que sólo son buenos amigos, sino que destacó que a ella no le gustan los niños.

Desde inicios de febrero, los rumores que sugerían que Erika Buenfil y Emmanuel Palomares estaban en una relación amorosa comenzaron a sonar y ser alimentados en redes sociales, pues luego de que iniciaran un proyecto juntos, en la telenovela “Perdona nuestros pecados”, la buena química entre los dos fie innegable, ya que hasta protagonizaron una sesión de fotos donde aparecen muy juntos.



Foto: Instagram

Los protagonistas de la nueva producción de Lucero Suárez también publicaron una serie de TikToks juntos, por lo que sus seguidores, ilusionados con el supuesto romance, comenzaron a alimentar la presunta noticia de su relación, sin embargo, Palomares fue el primero en alzar la voz y aclarar que lo suyo no es más que una muy bonita amistad, versión que ahora ha sido respaldada por la actriz.

Buenfil fue captada en su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México, luego de que regresara de su participación en el Carnaval de Yucatán, por lo que la prensa aprovechó para volver a preguntarle sobre las especulaciones en las que se ha visto envuelta. La actriz no perdió la oportunidad para negar categóricamente las historias que la vinculan románticamente con el actor con el que se lleva 27 años de diferencia.

“Ay no, ya saben que no es verdad, ya saben que no es cierto, saben que no… un respeto a Emmanuel, nos llevamos muy bien, somos buenos amigos, somos buenos compañeros”, aclaró.

De hecho, la actriz abundó en que se llevan una gran diferencia de edad, pues ella tiene 59 años y el 32, por lo que estimó que hasta podría ser su mamá. Y aunque Buenfil reconoció que cuando dos personas se aman pueden sostener una relación sin que la edad sea un impedimento, no es el tipo de noviazgo que a ella le gustaría sostener.

“El amor no tiene edad, ¿Por qué sí se vale que un hombre mayor ande con una chava joven? (…) pero a mí no me gustan los niños”, destacó.

Pero Erika no sólo no se siente atraída por personas menores, pues tampoco le llaman la atención hombres mucho más grandes que ella, esto lo reveló en una entrevista anterior, donde señaló que no estaba interesaba en emprender una relación con alguien más grande:

“Muy ruco no, aunque yo esté ruca, por lo menos de mi edad (…) ay no, pa´ ruca yo… no estoy para andar cuidando rodillas y espaldas”, indicó.

En lo que respecta a Nicolás, su unigénito, la actriz contó que ya está enterado de los rumores, mismos a los que no presta importancia, pues asegura que a su mayoría de edad, ya está acostumbrado a escuchar chismes de su mamá, además de que contó que él y Palomares son buenos amigos, pues hay veces que la acompaña al ser de grabación a filmar.



Foto: Instagram

“Está costumbrado, le da risa ya, es amigo de él, lo ha visto grabar conmigo”, dijo.

Finalmente, hizo una petición a los medios de comunicación, pidiéndoles que ya no alimentaran historias que no son ciertas:

“Nada, somos muy buenos amigos, con todo respeto ya, por favor, ya no digan nada eso, no tengo novio, no me los espanten chinguentes…”, bromeó.

