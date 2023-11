Entre las lágrimas de sus fans y los éxitos de Oasis, Noel Gallagher desató la nostalgia en el Corona Capital

Las luces se apagaron dejando al Autódromo Hermanos Rodríguez en una completa oscuridad que se mezcló con la noche, el sonido de un teclado colaboró al misterio que se generó en el escenario principal del Corona Capital, minutos antes de que el cantante Noel Gallagher apareciera.

Las expectativas entre el público ya eran altas, pues el año pasado su hermano, Liam Gallagher se presentó en el mismo escenario para ofrecer uno de los shows más memorables de aquella edición.

Acompañado por su banda, High Flying Birds, el inglés salió ante miles de fans, tan solo sosteniendo con fragilidad su guitarra acústica, que colgaba detrás de su cuello.

Todos vestidos de negro, la banda y Noel tocaron cuatro canciones sin dirigirse al público ni interactuar en ningún momento con ellos. Pero conforme los minutos avanzabas, la luz del escenario fue revelando algunos de los amuletos que el exintegrante de Oasis trajo consigo y que causaron risas y emoción de los presentes.

Desde flores rojas y amarillas en el suelo, un escudo del Manchester City y la imagen de Pep Guardiola, fueron los objetos que Gallagher cargó consigo, desde Inglaterra hasta la Ciudad de México.

“Olé, olé olé olé” gritó todo el público y Noel agradeció, “Mucha gracias México, quién recuerda los años 90’, espero que recuerden está canción”, dijo en sus primera intervención antes de cantar “Stand By Me”, uno de los grandes éxitos de su etapa junto a Oasis.

“Muchas muchas gracias México, están teniendo un buen día”, dijo Noel, ante un público expectante, que atendía cada movimiento, palabra y canción del artista.

Las canciones que el público más disfrutó fueron “Pretty Boy”, “AKA… What a Life”, y “The Death of you and my”, de la discografía de Noel en solitario. Pero donde realmente se desbordó la emoción fue con “Maybe”, “Don't look Back in anger”, y “Live Forever”, todas de su antigua banda y que provocaron las lágrimas de los asistentes, que se rindieron ante el inglés y solo levantaron las manos para disfrutar.

Así se despidió Noel, mientras en el escenario Vans, The Chemical Brothers comenzó su presentación empalmándose con el inglés, y con Pet Shop Boys a punto de salir a escena.

