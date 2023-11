Noel Gallagher presume visita a Xochimilco antes de presentarse en el Corona Capital

Noel Gallagher´s High Flying Birds se presentarán hoy en el Corona Capital, por lo que el exintegrante de Oasis no perdió la oportunidad de visitar las trajineras de Xochimilco, uno de los más emblemáticos sitios nuestra ciudad, como lo compartió en sus redes sociales, y hasta musicalizó la imagen con un tema de su agrupación, títulado "The Mexican", mientras que sus fans esperan ansiosas y ansiosos que esta noche interprete algunas de las canciones que hiciera famosas a lado de su hermano Liam, hace más de tres décadas.

A pesar de que Noel y su banda no están anunciados como "headliners" del festival, es una de las agrupaciones más esperadas de esta noche, pues como bien sabemos Gallagher fue el líder y primer compositor de Oasis, una de las bandas inglesas más exitosas de todos los tiempos, motivo por lo que sus fans nunca le han perdido la pista y, desde que emprendió este proyecto musical, en 2009, han apoyando su nueva propuesta

High Flying Birds se presentará de 8:40 a 9:40 pm en el escenario "Corona", justo antes que The Cure cierre la décima segunda edición del festival y, mientras esa hora llega, el músico originario de Manchester no perdió la oprtunidad de recorrer las calles de la Ciudad de México, así como ya dio un vistazo a las instalaciones del Autónomo Hermanos Rodriguez, ya que hace menos de una hora publicó una fotografía de la bandera mexicana que está colocada justo frente al puente que conecta con el Palacio de los Deportes, el Foro Sol y el autódromo.

Noel Gallagher está en México y visitó las trajineras de Xochimilco. Foto: Instagram

Esta no es la primera vez que el músico muestra simpatía por nuestra cultura, pues en 2017, cuando viajó a la CDMX para convertirse en el telonero de U2, Noel decidió vestir una chamarra con la frase "México is the shit", bordada en la parte trasera de la prenda, lo que generó la reacción positiva de la audiencia. De hecho, ahora es muy común que otros artistas porten chamarras parecidas, como fue el caso Andres Fridén, el cantante de In flames, durante su intervención musical en el Hell and Heaven 2023.

De acuerdo con las versiones que circulan en redes sociales, Gallagher y su bandan podrían interpretar algunos temas de Oasis, entre los cuales suenan "The importance of being idle", "The Masterplan", "Half the world away", "Little by litte", "Live forever" y "Don´t look back in anger".

Cabe destacar que su hermano menor Liam Gallagher, voz principal de Oasis, asistió a la edición del 2022 del festival, en el que también cantó algunas de las canciones más emblemáticas de la banda de britpop a la que un día pertenecieron, como "Fucking in the bushes", "Morning glory", "Rock n´ roll star", Stand by me", "Roll with it", "Slide away", "Some might say", "Wonderwall", "Live forever", "Champagne supernova" y "Live forever".

