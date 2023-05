Hace un par de semanas el cantante español Enrique Iglesias, se vio en la necesidad de cancelar su participación en el Festival Tecate Emblema debido a problemas de salud, desde ese momento el artista no ha dicho nada más al respecto, pero su madre Isabel Preysler da los pormenores de su recuperación.

"Fue un susto, pero afortunadamente ya está en casa. Mi hijo es muy responsable y fue una gran decepción para él tener que cancelar el concierto porque es un gran profesional", indicó.

"Afortunadamente se está recuperando, aunque sigue en cama, y esperemos que en unos días pueda volver a su actividad profesional", agregó.

Enrique Iglesias anunció a través de un comunicado y a unas horas de su presentación en dicho festival, que estaba pasando por un cuadro de neumonía por lo cual su doctor no le recomendó viajar, lo que le provocó tristeza por no poder cumplir este compromiso con México, un país al que le debe mucho.

Adiós a la reina del rock

El 24 de de mayo la superestrella Tina Turner dejó de existir y su representante lo dio a conocer a través de un comunicado, donde aseguró que la cantante estadounidense naturalizada suiza, cerró sus ojos en paz a los 83 años de edad, en la tranquilidad de su casa en Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza; después de una larga enfermedad (cáncer de intestino).

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, encantó a millones de fans alrededor del mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja todo su mayor trabajo: su música. Toda nuestra sincera compasión va con su familia. Tina, te echaremos mucho de menos. (© Peter Lindbergh)", se lee en la publicación de Instagram de la artista.

Turner se instaló en 1995 junto con su marido, el productor musical alemán Erwin Bach, en Suiza y en 2013 renunció a su nacionalidad estadounidense y adoptó la de su país de residencia. El mismo año de su naturalización como ciudadana suiza, Turner sufrió un incidente cerebrovascular y tres años después se supo que sufría cáncer.

Sus penas se agravaron con el deceso de dos de sus cuatro hijos, Craig en 2018 y Ronnie el año pasado. Hubo una ceremonia funeraria para Turner de carácter estrictamente privado, con la presencia de sus familiares y amigos cercanos.

Sentencian a Héctor Parra

Después de dos años de prisión preventiva y varias audiencias, el jueves pasado Hector Parra recibió sentencia por el delito de corrupción a menores, por el cual fue demandado por su hija Alexa "N", su abogada Samira Ávila dio a conocer la resolución del juez, la cual fue de 10 años y 6 meses de prisión, además de una multa por 200 mil pesos, por concepto de reparación de daños.

"No son buenas noticias, pero son noticias completas. Desafortunadamente el señor Héctor está siendo condenado por el delito de corrupción a menores, de igual manera, a criterio de esta primera instancia el juez le está imponiendo una penalidad mínima de 10 años con 6 meses", dijo la abogada a su salida del Reclusorio Oriente después de terminada la audiencia.

Samira Ávila explicó que no es un cierre definitivo al caso, ya que hay otros recursos a los que pueden recurrir y que los agotarán de ser necesario. También explicó que tiene 10 días para presentar la segunda instancia en la que tres magistrados revisarán el caso para confirmar la pena o modificarse, sin embargo se reservó el dato de cuándo es que podrían llevarla a cabo.

"La sentencia se llama y dice que es definitiva, pero tenemos otra instancia, la sala penal que está conformada por tres magistrados que pueden revisar esta sentencia definitiva, para saber si podemos modificarla o en su momento confirmarse".

Lucero Mijares deslumbra

La hija de los cantantes Manuel Mijares y Lucero, está demostrando que ya es todo una joven y que comenzará a levantar suspiros a su paso dentro poco, ya que hace unos días la también cantante compartió una fotografía en su cuenta de Instagram donde se muestra con un look mucho más pulido que encantó.

Un sello característico de la adolescente es su cabello rizado, que en esta ocasión lució mucho más definido, además de que utilizó un maquillaje bastante discreto y en tonos rosados que hizo destacar sus facciones.

En los comentarios, algunos de sus seguidores aplaudieron el cambio, incluso, hubo quienes aseguraron que lucía idéntica a la intérprete de "Electricidad": “¡Que linda! ¡Sus chinos qué hermosos!”, escribió el tenor Luis Adrián y “Divina”, comentó Mariazel, mientras que Mia Rubín puso unos emojis de corazón.

Lucero hará su debut oficial en los escenarios el 30 de junio, cuando el musical El Mago The Wiz estrene con ella como protagonista en el Teatro Hidalgo, bajo la producción de Juan Torres.

Arath de la Torre contra la periodista Joanna Vega Biestro

La semana comenzó con Joanna Vega Biestro haciendo un reclamo al actor Arath de la Torre, durante el espacio que tiene en el programa Sale el Sol, donde compartió que durante el fin de semana tuvo un encuentro ríspido con el también conductor, que le reclamó por una crítica que hizo hace tres meses atrás sobre su actitud en el trabajo, el problema fue que esto sucedió durante una fiesta infantil y delante de la hija de la periodista.

"El señor decidió enfrente de mi hija de dos años, insultarme, intimidarme y advertirme que con él no me volvía a meter... En una fiesta infantil, en un ambiente familiar, sin el más mínimo respeto a su familia, a los anfitriones y, muchos menos, a mi hija, se decide a acercarse, le dije: ´-Arath, estoy con mi hija, respeta ́, la tenía en la mano y, además, iba sola porque mi esposo no me pudo acompañar a ese evento", explicó Vega Biestro.

La conductora explicó que lo hacía público porque quería dejar un antecedente, porque no sólo la insultó a ella también se metió con su hija, que es una niña de tan sólo dos años, diciendo que todo lo malo que ella decía se le iba a revertir a la niña, que a él le iba a dar mucha risa ver que esto sucedía y que eso sí no lo iba a permitir.

"El reclamo me lo hubiera aguantado pero no cuando lo haces frente a mi hija, involucrándola, y después todavía regresas a decirme que no me meta contigo, con mi familia nadie se mete, Arath, yo nunca te dije fracasado, como tu dijiste, dije que tus proyectos... hoy sí te digo, y te lo digo de frente, qué patán te viste", destacó.