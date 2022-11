La relación entre Enrique Guzmán y su nieta Frida Sofía está más deteriorada que nunca, luego de que la hija de Alejandra Guzmán revelara recientemente que el comediante "debe vidas" y reiterara que es un pedófilo.

Guzmán, de 79 años, fue cuestionado sobre los recientes dichos de su nieta, quien lo denunció el año pasado tras revelar públicamente que él abusó de ella cuando era una niña, asegurando que la tocaba desde que tenía cinco años; esta confesión Frida la hizo en un programa de televisión, y detalló que era la primera vez que lo decía, pues llegó a sentirse confundida por lo que esas caricias provocaron en ella.

Hace poco, la nieta de Silvia Pinal dijo que Enrique Guzmán era un narcisista, psicópata y que no sentía absolutamente nada, además, aseguró que "debía vidas".

"A ver por qué se pone a hablar de las vidas que debe, a la gente que mató, al mesero, a ver por qué no habla de esas cosas".

Enrique Guzmán no quiere saber de Frida

Ante los cuestionamientos a Enrique Guzmán sobre las recientes declaraciones de su nieta Frida, en las que asegura que mató a personas, el exesposo de Silvia Pinal prefiere guardar silencio, aunque considera que algo no anda bien en la cabeza de su nieta, de quien no quiere saber nada.

En entrevista con "De primera mano", el cantante de "El rock de la cárcel" dijo que se trataba de algo absurdo, pero que si andarlo diciendo a ella la hacía feliz, estaba bien.

"Es absurdo declarar algo sobre eso, no tengo nada que decir, si cree que con eso va a ser feliz, que sea feliz, qué remedio; no quiero saber nada (de Frida)".

Guzmán confirmó que las demandas mutuas siguen en proceso, y consideró que algo no anda bien en su nieta: "Algo tiene descompuesto de algún lado", expresó.

Tras las delicadas palabras de Frida, su madre Alejandra ha salido a defender a su padre, alejándose aún más de su hija, con quien está distanciada dese hace años; Frida afirmó que su madre tuvo un romance con una de sus exparejas, además, ha hablado mal de la familia Pinal, a quienes tacha de hipócritas.

En los audios que circulan en redes, Frida mantiene la postura que desde hace un año ha tenido en contra de su abuelo:

"Yo nunca he visto a un padre y una hija besarse de esa manera, o verse o toquetearse de esa manera, qué asco. Entonces que, pues el público que decida, si neta yo parezco la loca. O sea siempre ha sido un asco, siempre ha tratado a las mujeres como basura, cuando la basura es él. Violó a mi abuela y ahí está escrito, está también filmado y todo en su serie, o sea no, no aquí no señor, aquí nadie se va a echar para atrás".



