Enrique Guzmán deja las puertas abiertas a Frida Sofía

Enrique Guzmán comenta que hizo todo lo que pudo por acercarse a su nieta Frida Sofía, pero sigue estando inaccesible; como sea, las puertas de su casa siempre estarán abiertas y se mantendrá al pendiente de su teléfono, por si la joven desea reconciliarse. “Ella en este momento no está tan accesible como debería de estar, pero yo espero que el tiempo vaya sanando esa herida que tiene, o ese modo tan extraño que tiene de tratar a la gente…si ella me busca, yo estoy pendiente, mi teléfono siempre está a mi lado… (visitarla a Miami) no sé si ella esté todavía en la posición que yo deba procurar, la que tiene que procurar es un poco ella, yo hice lo que pude, hasta donde pude y en el momento que ella da la espalda, nada más hay que verle las alitas cómo vuela y ya”.

Kate no cocinará pero reunirá a su familia en Navidad.

Esta Navidad y Año Nuevo, Kate del Castillo la pasará en familia, porque su padre Eric del Castillo, su madre Kate Trillo, su hermana Verónica y su sobrino Darwin la visitarán en su casa de Los Ángeles, dice el propio actor, quien asegura su hija menor no cocinará, como buena anfitriona, porque no es su fuerte, así que su esposa será la encargada de preparar el bacalao.

Cuando Antonio de la Vega dejó el sueño de ser futbolista.

Antonio de la Vega, actor de Narcos y Club de Cuervos, confiesa que quiso ser futbolista profesional e hizo pruebas en las fuerzas básicas de Pumas de la UNAM hasta en tres ocasiones, pero nunca se quedó. Ahora dice que si pudiera regresar en el tiempo, se diría a sí mismo que no dejara de intentarlo jamás.