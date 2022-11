Enoja a Susana González pregunten a Gabriel Soto sobre Irina

Durante la presentación de la nueva telenovela “Mi camino es amarte", la protagonista Susana González mostró su enojo cuando los reporteros le preguntaron a Gabriel Soto acerca de su vida personal y las especulaciones sobre una separación con Irina Baeva, tanto así que amenazó con irse, si seguían preguntando lo mismo. “Chicos, hablamos de la telenovela, si no, yo también me tengo que ir, mis hijos me están esperando en casa ¿hablamos de la telenovela o si no?”, preguntó.



Para rockear, a Miguel Mateos lo convencen el dinero y el alcohol

Ahora que Elefante, Miguel Mateor y Mikel Erentxun se unieron para realizar una gira en nombre del Rock, los integrantes de la agrupación mexicana comentaron que su interés por participar es por lo enriquecedor que resulta este encuentro, sin embargo, el argentino Miguei Mateos fue más honesto y divertido: "A mí me convenció el dinero, el dinero y el alcohol; cuando piensas en alcohol sólo puedes pensar en venir a México", expresó el intérprete de "Cuando seas grande". Los músicos se presentaron recientemente en la Arena Ciudad de México y continuarán su tour por el interior del país.



Foto: Instagram



Issabela Camil no sólo es la esposa de…

Menuda reacción la de Issabela Camil cuando en la Casa de Emilio Fernández, en un reciente evento en Coyoacán; resulta que, luego de que Sergio Mayer fue presentando como actor, cantante y exdiputado, fue anunciada la presencia de Camil como “la esposa de Sergio Mayer”, lo que provocó su reacción y, molesta, expresó que no sólo era la esposa de Sergio Mayer. Tanto el exGaribaldi como las autoridades asistentes se desconcertaron y él sólo atinó a decir que las mujeres siempre tienen la razón para darle lugar a su pareja.



Foto: Instagram