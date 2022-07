“Enfermo amor” se ríe de las desgracias

Enfermo amor no sólo es una película “no romántica” donde la gente puede reírse durante casi dos horas, también aborda temas fuertes que pueden resultar difíciles como el fin de una relación y la rutina en la pareja.

“Mi familia es de Sonora y hay muchas cosas que se dicen en tono de broma, porque no son capaces de decirlas crudamente; la comedia se me hace un vehículo increíble para entrarle al público y que se cuestione y que no ponga barreras”, dijo Fernanda Castillo, una de las protagonistas.

Enfermo amor presenta nueve historias de amor independientes que suceden en un solo día; encuentros inesperados, las decepciones, los miedos, las dudas, las casualidades y las frustraciones románticas serán llevados al límite en un divertido relato sobre las relaciones humanas.

“También depende del momento del espectador, si lo que ve le va a doler más que darle risa, va a depender de su perspectiva para definir en qué género está, eso me parece un acierto”, mencionó la actriz Natalia Téllez.

El director Rodrigo Nava explicó que desde la primera vez que leyó el texto en 2019, para montar la versión teatral, lo escrito por John Cariani siempre le pareció muy cinematográfico.

“El asistente de dirección me decía: ‘estás caminando como si fueras la cámara, no los mueves a ellos’, al final cuando la obra ya estuvo puesta, podías darte cuenta que podía ser una película, por la forma en que estaban planteadas las situaciones”, señaló Nava sobre este filme, que estrena hoy por la plataforma ViX+.

“Pensar que gente de EU hasta Argentina van a ver la película me encanta, es hacer un cine desde México para el mundo, es nuestra oportunidad de transmitir nuestras ideas con historias netamente universales”, comentó el productor Marco Polo Constandse.

Cuando comenzó a realizar la adaptación para cine, todo fluyó y una de las peticiones que el director hizo para seguir adelante fue que el elenco de la obra estuviera en la película, así que Mónica Huarte, Adriana Louvier, Andrés Palacios, Alejandro de la Madrid y Luis Arrieta, repitieron la experiencia, uniéndose a Camila Sodi, Alberto Guerra, Maya Zapata, Juan Pablo Medina, Daniel Tovar, Cassandra Sánchez Navarro, Rebecca Jones, Fernanda Castillo, Jesús Zavala, Natalia Téllez y González Vega Jr.