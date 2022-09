Marciano Cantero vivió su propia historia de amor que le sirvió como inspiración para una de las canciones más icónicas de Enanitos Verdes: "Tus viejas cartas", tema lanzado en 1986 que encierra parte de lo que vivió con Viviana, su gran amor.

El compositor, cantante argentino y líder de la banda falleció este jueves en una clínica de la provincia de Mendoza, producto de una afección renal.

El líder de una de las bandas de rock más importantes que brindó Mendoza al país suramericano murió en el sanatorio privado, Clínica de Cuyo, luego de una operación en la que le habían extirpado un riñón y parte del bazo.

Tras el fallecimiento del artista, fans recordaron lo que hay detrás del tema "Tus viejas cartas", relato que el mismo Cantero contó en diversos ocasiones y que tiene que ver con Viviana, quien hace más de tres décadas fue su novia por algún tiempo, pero su amor tuvo que interrumpirse porque Cantero se dedicó en cuerpo entero a Enanitos Verdes, que en ese momento comenzaba despegar.

Sin embargo el contacto entre ambos siempre existió, y aunque él se encontraba lejos por las giras de la banda, la comunicación por cartas fue algo crucial en aquel momento, detalle que inspiró el famoso tema que dice:

Estuve leyendo tus viejas cartas

Donde me hablabas de amor

Usando palabras querías decirme

"Ya no puedo estar sin vos"

Y dónde quedó ahora, esa hermosa ilusión

De regalarte a vos, lo mejor de mi amor

Creímos que todo había cambiado

No había razón ya para estar mal

Pero el otoño golpeó nuestra puerta

Y como una hoja nuestro amor murió

Y dónde quedó ahora, esa hermosa ilusión

De regalarte a vos lo mejor de mi amor

A veces los sentimientos no se pueden manejar

Y cuando nos atrapan, no podemos escapar

Y es así nuestro corazón sufre

Y sigue y sigue dando vueltas y vueltas

La loca rueda de la vida

Y sigue rodando en mi cabeza

El enigma cautivante del tu voz

Y dónde quedó ahora, esa hermosa ilusión

De regalarte a vos, lo mejor de mi amor

Lo mejor de mi amor, lo mejor de mi amor, de mi amor

El reencuentro entre Marciano Cantero y Viviana se daría 32 años después, cuando se contactaron vía Facebook; finalmente se casaron, y aunque su amor tuvo una larga pausa, al final triunfó.



Luto por la muerte de Marciano

Los integrantes de los Enanitos Verdes subieron a Instagram una imagen con una cinta negra para anunciar que se encuentran de luto ante la trágica muerte de Eduardo Cantero, más conocido como Marciano Cantero.

También, personalidades nacionales e internacionales brindaron sus respetos al artista que supo conquistar a toda una generación de los años 80, 90 y parte del siglo 21.

El grupo mexicano de rock Molotov lo despidió a través de sus redes sociales luego de enterarse de la noticia y con quien compartieron más de un escenario.

“Te vamos a extrañar carnal Marciano Cantero descansa en paz”, publicó Molotov a través de Twitter acompañado por una imagen de un recital de 2013.

El exgobernador de Mendoza, actual Senador nacional, Alfredo Cornejo, se sumó a las despedidas.

“La música mendocina está de luto. Nos toca despedir a Marciano Cantero, quien supo transformar con su "Muralla verde" el rock de los ‘80. Mis condolencias para su familia y los integrantes de los Enanitos Verdes que llevan regalándonos más de 40 años de historia con sus letras”, escribió Cornejo.

