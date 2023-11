En su vida, la modelo Daniela Álvarez sólo conoce la resistencia

La historia de Daniela Álvarez, ex reina de belleza colombiana, siempre ha estado llena de pasajes de resistencia.

Desde que tenía 15 años, cuando ya trabajaba en el mundo del modelaje, se negó a desfilar con trasparencias y después, cuando participó en Miss Universo 2012, se opuso a formar parte de la foto grupal donde todas las concursantes estarían en ropa interior, hasta que no le dieran un traje de baño.

Desde hace tiempo se ha negado a trabajar en cine porque, considera, los contenidos alusivos a la mujer que ahí se abordan no están acorde con sus pensamientos.

“Soy una mujer muy recatada, con unos principios y valores que no me permiten estar en escenarios donde no me ven como personaje de bajo perfil, sino como aquellos que requieren escenas amorosas, en donde de pronto es desnudarme y hoy en día en la televisión, en las novelas y en las películas vemos cosas que no van con mi estilo”, dice Daniela.

La joven explica que tuvo en su madre la imagen de una mujer luchadora y fuerte, sin depender necesariamente de un hombre, y eso forjó su carácter.

Así que hace tres años, cuando una isquemia (disminución de flujo sanguíneo transitorio o permanente) hizo que le amputaran parte de su pierna izquierda, la sudamericana tomó las fuerzas aprendidas durante más de tres décadas de vida y salió adelante.

Hace apenas unos días, en su cuenta de Instagram, presumió haber podido bailar de nueva cuenta Champeta, género musical surgido de los barrios marginados colombianos, al que dejó de lado por no poder saltar.

“Hoy en día, Dios me dio un lugar en el que puedo ser vitrina para muchas personas con discapacidad, pero también para las que están sólidas de sus brazos y piernas, que están sólidas en su físico, pero que también tienen amputaciones del alma, que son las peores, que son las que más nos enferman”, comenta en alusión a la fortaleza mental necesaria para todos.

“A veces, como a mí, te pueden quitar un pedacito, pero físicamente sanas y te queda una cicatriz para siempre que ya no te duele, ya no sufres por eso. Pero para eso tienes que tener también esas herramientas emocionales para no caerte a pesar de la dificultad, porque desde ahí se toca el alma”.

Y parte de eso es seguir activa. Desde hace unas semanas está en México grabando la nueva entrega de Escuela Imparables, reality producido por el canal E Entertainment!, en el que un grupo de mujeres emprendedoras latinoamericanas recibe asesorías teóricas y prácticas para volverse exitoso.