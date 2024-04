Un escándalo llamado Rocío Nahle

Controvertida, altanera y prepotente, la exsecretaria de Energía del gobierno federal y actual candidata de Morena al gobierno de Veracruz, la zacatecana Rocío Nahle, se está convirtiendo en un problema para la 4T por las escandalosas revelaciones sobre sus múltiples propiedades en México y en el extranjero. Departamentos de lujo en San Pedro Garza García, el municipio más rico de México, y en la zona de Central Park en Nueva York, son solo algunos de los inmuebles que, según documentos que presenta el empresario veracruzano Arturo Castagné, poseen la señora Nahle y su esposo, José Luis Peña, además de la lujosa residencia que habita en Alvarado y que ella afirma que es rentada.

Lo que empezó como un tema de redes sociales, en donde Castagné comenzó a publicar datos y documentos sobre un crecimiento inusitado en el patrimonio y las cuentas personales de la familia Nahle-Peña, ha crecido a tal nivel que ya se presentaron denuncias penales en la Fiscalía General de la República, por parte del empresario de Veracruz que acusa a la candidata morenista de un enriquecimiento inexplicable a partir de que fue titular de Energía del gobierno de López Obrador y dirigió personalmente la costosísima y opaca obra de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.

Junto con Nahle, el denunciante también acusó a José Luis Peña, el esposo de la morenista, a quien le pide a la FGR investigarlo por realizar operaciones financieras hasta por 100 millones de pesos. Tanto la exsecretaria de Estado como su esposo fueron señalados en reportajes, investigaciones periodísticas y denuncias de empresas contratistas de Dos Bocas por incurrir en un ilegal tráfico de influencias al favorecer con contratos a consorcios y empresas de reciente creación como el conglomerado Huerta Madre, en el que asociado con las compañías holandesas Van Ord, obtuvieron un contrato por casi 5 mil millones de pesos en una de las primeras etapas de Dos Bocas. Lo extraño es que el grupo Huerta Madre, propiedad de Manuel Santandreu, quien es compadre del esposo de Nahle, José Luis Peña, se constituyó el 17 de mayo de 2019, tan solo una semana antes de que el gobierno federal le otorgara ese contrato millonario que sería el primero de otros más que recibió.

La campaña de denuncias emprendida por el empresario Arturo Castagné, que también ha exhibido una residencia en el Pedregal de la Ciudad de México a nombre de un familiar cercano de la exsecretaria, de un departamento en Cancún y de otras propiedades de las que publica escrituras y registros oficiales, ha sido respondida por la candidata de Morena con un discurso en el que se victimiza y dice ser objeto de “una campaña difamatoria por parte de nuestros adversarios”. Nahle, quien dice no conocer a Castagné pero lo ubica como alfil de su contrincante aliancista a la gubernatura, José Yunes Zorrilla, publicó un comunicado el pasado 13 de abril en el que, sin presentar prueba o documento alguno, sostiene que “todo son calumnias y mentiras” en su contra, e incluso esta semana anunció que demandaría penalmente al empresario de Veracruz por “difamación y daño moral”.

Veremos si la FGR hace su trabajo o si, como ha sido la constante, el fiscal Gertz Manero congela e ignora las denuncias en contra de Nahle, como lo ha hecho con varias denuncias que se presentan contra funcionarios e integrantes de la 4T. Por ahora, lo que va quedando claro es que la abundancia le llegó a la señora Nahle, que sin invocarla como lo hacía Karime Macías, la esposa del exgobernador veracruzano, Javier Duarte, simplemente la encontró y, al parecer la aprovechó, cuando el presidente le otorgó una confianza ciega y la puso al frente de una de sus obras faraónicas. Una obra por cierto cuyo costo casi se triplicó del presupuesto inicial de 8 mil millones de dólares, que ha sido totalmente opaca en cuanto a sus procesos y licitaciones, y que para colmo ha sido objeto de varias mentiras en cuanto a las fechas en las que supuestamente iba a comenzar a refinar petróleo.

Ayer, ante la revelación del departamento que supuestamente ocupa en Manhattan, a unos 100 metros de Central Park, la candidata morenista en Veracruz negó tener propiedades en el extranjero y dijo que todas sus declaraciones patrimoniales han sido presentadas y son públicas. Y, en su defensa, de cara a la elección veracruzana donde las encuestas difieren porque algunas le dan ventaja de entre 13 y 20 puntos, aunque otras la ponen prácticamente empatada con el candidato de la alianza opositora, José Yunes, la señora Nahle recurrió de nuevo a la victimización, ahora por su género: "Ha sido un patrón de conducta de mis opositores que hoy participan en la contienda electoral de atacar denigrar y violentar a mujeres y hombres que están involucrados en el contexto público en el estado, porque su vida y actuar es tan turbio y corrupto que pretenden enlodar a todos quienes se cruzan en su camino", dijo ayer en un comunicado.

La realidad es que la corrupción no tiene género y la señora Nahle, más que victimizarse y acusar una campaña denigratoria en su contra, debería ser clara sobre su patrimonio, ya sea a nombre suyo, de su esposo o de sus familiares cercanos. Porque bien dice el dicho que también repite en sus rollos mañaneros el presidente: “Hay dos cosas que no se pueden ocultar”, y una de esas dos cosas es el dinero. La otra se las dejamos de tarea.

NOTAS INDISCRETAS… Arrancaron ayer las campañas locales en el Estado de México, en una elección en la que los mexiquenses definirán si le dan más poder al gobierno de Morena, con la mayoría en el Congreso y las principales alcaldías, o si buscan contrapesos y equilibrios políticos con su voto. En todo caso, a partir de la realidad de violencia política que está afectando a estas elecciones a nivel nacional y en otras entidades, el gobierno estatal y el Instituto Electoral del Estao de México diseñaron de manera conjunta un Protocolo de Seguridad y Análisis de Riesgo para Candidatos y Candidatas en los comicios mexiquenses. Para garantizar condiciones de seguridad a quienes contienden por un cargo de elección, el secretario de Seguridad del Estado, Andrés Andrade, ha establecido diálogo fluido con los partidos y sus dirigencias y para agilizar la coordinación, además de que se usará inteligencia para la realización del análisis de riesgos correspondiente para atender las solicitudes de protección y seguridad de la manera más ágil. Veremos si esos protocolos funcionan o si los candidatos mexiquenses terminan tan expuestos y vulnerables como los de otros estados… Y para muestra otro botón de los que tristemente abundan en estas violentas elecciones. Ayer en Guadalupe, Nuevo León, un comando armado disparó varias ráfagas de bala a la camioneta de la candidata a alcaldesa de ese municipio, Linda Villa, del Partido local “Vida”. Por fortuna, la abanderada no se encontraba en ese momento en su camioneta porque ella y su equipo hacían campaña a unas cuadras de donde balearon el vehículo. Pero es claro que el crimen organizado, vinculado a políticos locales, está decidiendo en este país quién puede o no ser candidato a un cargo de elección, eso es ya tan claro que por lo pronto la candidata Linda Villa ya declaró que piensa bajarse de la contienda. ¿Quién manda ahora en la democracia mexicana, los narcos o los votantes?... Y hablando de democracia, el debate que se produjo en el Senado ante la aprobación de las reformas a la Ley de Pensiones fue tan fuerte, como el tema de que el gobierno tome bajo su administración ahorros de los trabajadores que tengan sus cuentas de Afore inactivas. Y en medio de las discusiones en tribuna, el senador Napoleón Gómez Urrutia, quien preside la Comisión del Trabajo, se subió a tribuna para decir que esta es una reforma que beneficia a los trabajadores y que les quita a los banqueros las utilidades que estaban obteniendo de esas cuentas inactivas. Gómez Urrutia acusó a los senadores de la oposición panista de que “representan los intereses de los banqueros” y sostuvo que el dinero de los trabajadores seguirá a disposición de éstos y no será confiscado ni tomado por el gobierno. Mientras hablaba Gómez Urrutia en la tribuna senatorial, la senadora Lilly Téllez comenzó a pasar enfrente de él con una foto de la senadora Citlalli Hernández, en cuyo rostro puso la leyenda de “Se Busca”, acusando que la también secretaria general de Morena no se presenta a las sesiones del Senado por andar haciendo campaña, aunque no pidió licencia a su cargo. La intromisión de la senadora Téllez, que se veía en las cámaras del Senado tapando por momentos al orador, molestó a Napoleón que tuvo que ser movido a otra tribuna para evitar que la imagen de Lilly se viera en su intervención. Al final, en medio de gritos y sombrerazos la mayoría de Morena se impuso también en el Senado y en medio del fuerte debate, contrastó la intervención del senador panista Víctor Fuentes, que pidió hacerle una pregunta a Gómez Urrutia y comenzó diciendo que respetaba al senador y líder del sindicato Minero. “El senador Napoleón Gómez sabe lo que lo admiro y lo respeto. Lo considero un hombre sumamente sensible. Hay algunos senadores de la izquierda que en verdad los considero hombres con muchas cualidades y el senador lo es, y lo digo en público y en privado”, dijo el senador panista, quien luego le preguntó al senador morenista que dijera de cuánto era la utilidad que obtenían, en intereses, los banqueros por las cuentas inactivas de Afores que se apropió el gobierno. Según el senador morenista, tan solo en el año 2023 las Afores cerraron con ganancias de 464 mil millones de pesos, cantidad que acumulada a lo largo de 15 años resulta en más de 3 billones de pesos en rendimientos, según las cifras que citó el senador. Y según Gómez Urrutia con el Fondo del Bienestar se evitará que los banqueros sigan lucrando con los intereses y las comisiones que cobran a los trabajadores. En fin que, en medio de tantos jaloneos y diferencias, cuando quieren los senadores también saben debatir con altura… Los dados cierran la Semana con Escalera Doble. Buen fin de semana y descanso para los amables lectores.