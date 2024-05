Peligran para Morena la CDMX y Veracruz

Al interior del partido gobernante se han prendido los focos rojos ante los números internos que están levantando a menos de un mes de las elecciones locales en la Ciudad de México y el estado de Veracruz. En ambos casos hay alarma y preocupación por un escenario de derrota para Morena en dos de sus principales bastiones, especialmente en la capital del país, porque además esas dos entidades que representan juntas una votación de casi 14 millones –7.9 millones en CDMX y 6 millones de votantes en Veracruz–, son parte de la lista de los cinco estados estratégicos por tener las listas nominales de electores más grandes de la República y que juntos los 5 concentran el 38.5% de los votos.

Aún cuando las encuestas aún les dan una ligera ventaja a sus dos candidatas a Jefa de Gobierno y gobernadora, la preocupación en Morena se basa en que en la CDMX se teme que vuelva a presentarse el fenómeno del 2021 cuando emergió, sin que se reflejara en las encuestas de aquellos comicios intermedios, un fuerte “voto de castigo” a los gobiernos morenistas de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, que sorprendió a todos en el partido gobernante y les costó perder 9 de 16 alcaldías a manos de la alianza opositora del PRI-PAN-PRD además de la mayoría en el Congreso local capitalino.

Si se vuelve a presentar ese fenómeno y aflora un descontento ciudadano que no alcanzan a medir las encuestas, Morena perdería no sólo la segunda entidad con más votos a nivel nacional, sólo superada por el Estado de México con sus 13 millones de votantes, sino que una derrota en la CDMX significaría también perder el control del bastión más emblemático del morenismo y de la 4T, porque fue justo en la capital de la República donde cobró fuerza y relevancia nacional el movimiento lopezobradorista en 2006, que después daría pie al rompimiento con el PRD y la fundación de Morena en el año 2015.

En el caso de Veracruz, por más que la candidata Rocío Nahle presuma su ventaja en las encuestas, las señales de alarma se encendieron en el partido oficialista por el fuerte desgaste que ha sufrido la imagen de su abanderada a la gubernatura, luego de las publicaciones sobre un presunto crecimiento inusitado en su patrimonio inmobiliario. Y aunque Nahle ha negado la propiedad de casas, mansiones y departamentos que le ha documentado el empresario veracruzano, Arturo Castagne, hasta ahora la difusión constante de noticias con propiedades que le achacan en México y en el extranjero, ha permeado en el electorado veracruzano y la estrategia política de golpeteo, que ella atribuye a su contrincante el candidato priista, José Yunes Zorrilla, parece haber cumplido su cometido de manchar la imagen de la exsecretaria de Energía, como una mujer que incrementó su patrimonio de manera notable durante los 5 años que se hizo cargo de la construcción de la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

El temor que tienen en Morena es que la persistencia de la campaña en contra de Nahle, que no ha reaccionado bien al golpeteo político y mediático, y ha aparecido enojada y con su tono prepotente negando las acusaciones, pero sin presentar documentos que prueben la verdad sobre su patrimonio y el de su familia, pueda tener un efecto inesperado en el electorado veracruzano y genere un voto de molestia o rechazo hacia su candidata, de tal tamaño que pueda revertir la ventaja que todavía, a tres semanas de las votaciones, le otorgan las encuestas a la morenista.

Así que si se toman en cuenta los riesgos de perder la CDMX y Veracruz para el partido gobernante, y se le suman estados que hoy se ven perdidos para Morena como Guanajuato, Yucatán, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Coahuila, además de Durango donde hay una contienda muy cerrada con la alianza opositora, se podría hablar de entre 9 y 10 estados en los que los morenistas no tendrían el triunfo y eso les impactará directamente en su votación nacional, pero sobre todo en la posibilidad de perder la mayoría simple en el Congreso de la Unión, lo que configuraría un posible gobierno dividido para el próximo sexenio a quien gane la Presidencia de la República.

Apenas el pasado lunes, ante consejeros regionales del banco BBVA, el más grande de México en este momento, la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, les dijo a los banqueros que la elección del 2 de junio es para ella un mero “trámite” pues según los apoyos que ha recibido en su recorrido por la República, ella cree que ya ganó la Presidencia, aún cuando ni siquiera han votado los mexicanos. Veremos si los electores no le hacen más complicado el trámite a Sheinbaum, a Morena y al verdadero jefe de sus campañas, el presidente López Obrador, y les dan otra sorpresa que no se esperan arrebatándoles sus bastiones más emblemáticos.

NOTAS INDISCRETAS… A propósito de los escándalos de la presunta corrupción de la candidata Rocío Nahle, ayer en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el PAN presentó una proposición de Punto de Acuerdo para exhortar al órgano permanente del Congreso a crear “un grupo de trabajo para analizar los posibles actos de corrupción y desvío de recursos del erario utilizados para la construcción de la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco”. Los panistas proponen que presida esa comisión investigadora la diputada María Elena Pérez Jaén, especialista en temas de transparencia y corrupción. Entre los argumentos que esgrimen los panistas para crear dicho grupo legislativo, señalan que “México atraviesa por momentos de definición de los futuros en referencia a su matriz energética, incluyendo la petrolera. Ante ello, la construcción de la Refinería Olmeca ubicada en Dos Bocas, Tabasco, con la que se busca disminuir la dependencia que mantiene nuestro país de productos refinados provenientes del petróleo, es un punto que merece un debate bien informado, estructurado y transparente, que asegure la plena rendición de cuentas del Ejecutivo federal ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Admitir el tema es de plena salud republicana y más cuando el Titular de Pemex ha hecho del conocimiento de la opinión pública que, en junio próximo, la refinería iniciará las pruebas necesarias para, eventualmente, procesar hasta 340 mil barriles de petróleo crudo por día, que inician cinco años después del comienzo de la construcción del proyecto, toda vez que la exsecretaria de Energía había manifestado que el proyecto se terminaría en un plazo de tres años, con un presupuesto de 8000 millones de dólares”. Aunque ya se puede adivinar desde ahora que la mayoría de Morena en la Permanente no dejará pasar tal proposición, seguro los panistas dirán, al menos lo intentamos. Y de paso abonan al escándalo por las propiedades de la señora Nahle que está impactando la elección en Veracruz… A propósito de denuncias, el fiscal anticorrupción del estado de Jalisco, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General del Estado, por los delitos de Ejercicio indebido y Abandono del Servicio Público, Abuso de Autoridad y delitos contra la Administración de la Justicia. La acusación penal contra el fiscal anticorrupción fue presentada por el abogado Luis Armando Córdova Díaz, quien es presidente de la Asociación Civil Centro de Estudios Pila Seca, y exregidor del municipio de Tlaquepaque, quien acusa que Gerardo Ignacio de la Cruz ha incurrido en inacción injustificada y ha guardado silencio en integrar carpetas de investigación sobre denuncias de corrupción presentadas en contra de la ex alcaldesa de Tlaquepaque y actual diputada federal por Movimiento Ciudadano. El denunciante se refirió a dos carpetas de investigación, con los números 117/2020 y 305/2019 en los que se acusa a María Elena Limón de enriquecimiento ilícito y Asociación Delictuosa durante el tiempo en que ocupó por 6 años la presidencia municipal de Tlaquepaque, en el caso de la primera carpeta, además la segunda carpeta donde también se le acusa de Uso de Atribuciones y Facultades por una serie de adquisiciones, compras y gastos realizados por dicho municipio que violentaron las leyes de adquisiciones, enajenaciones y contratación de servicios. El abogado Luis Armando Córdova recordó, en conferencia de prensa donde anunció la demanda penal contra el Fiscal Anticorrupción jalisciense, que todas estas denuncias comenzaron desde que él era regidor de Tlaquepaque y que a pesar de haberlas presentado ante varias instancias federales y estatales, no ha habido avances y en particular el Fiscal Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, ha sido omiso y no ha cumplido su función de investigar y sancionar la corrupción de la señora Limón, por lo que ya desde hace unas semanas se había solicitado un juicio político en su contra ante el Congreso de Jalisco, que tampoco procedió a sancionar el desempeño omiso y encubridor del titular de la Fiscalía Anticorrupción. Por esa razón, se presentará la denuncia penal en su contra para ver si de esa manera se logra que el señor fiscal De la Cruz Tovar deje de proteger la corrupción emecista, en lugar de combatirla… Giran los dados. Acecha la Serpiente.