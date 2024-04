Dulce María llora la muerte de una amiga que comenzó siendo su fan

Dulce María no la está pasando nada bien, hace unos días falleció una amiga que comenzó siendo su fan, por lo que la cantante expresó su sentir tras la repentina muerte de Adriana del Real, a quien llamaba cariñosamente "viento".

La integrante de RBD posteó una fotografía con su amiga, esa fue la última vez que estuvieron juntas; la cantante de 38 años recordó a se conocían desde hace varios años, y que poco a poco fueron afianzando su amistad.

Dulce María se enteró de la muerte de Adriana cuando estaba de vacaciones con su familia, confesó a "Ventaneando" que es una muy triste pérdida porque alguien que comenzó siendo una fan, se convirtió en una amiga, apoyó su carrera y hasta conoció a su hija.

"Era alguien muy importante para mí porque el amor de un fan es incondicional, de amor, de protección", expresó.

Dulce María despide a fan con emotivo momento

Dulce María recuerda que no hace mucho ella y su amiga Adriana se vieron, durante un concierto de RBD en Los Ángeles, donde conoció a su bebé, se dieron un abrazo y se tomaron la última foto.

En su cuenta de Instagram, la cantante compartió una reflexión sobre la amistad que consolidó con esta fan.

"Vientita no sabía que ese día sería nuestra despedida en este plano … me ha costado días asimilar este noticia pero quería darte las gracias por tu vida, tu cariño tu lealtad y por todo lo que hiciste por nuestro 'ejército' una guerrera que estuvo siempre ahí de diferentes formas … se siente un vacío y una tristeza difícil de explicar pero también un profundo agradecimiento y una rara certeza de que las almas se quedan conectadas y que nos volveremos a ver. Te gustaba que te dijéramos Viento … y siempre te recordaremos así , como el viento que no se ve pero se siente y te abraza en momentos inesperados como tú, el cielo seguro está de fiesta y acá parte del ejército sentiremos tu ausencia y honraremos tu vida y tu energía positiva y guardarnos en el corazón todas las historias bonitas que escribimos juntas Adriana Del Real en otras vidas en otros mundos, en la eternidad , nos volveremos a ver…tqm vuela alto vientita te quiero mucho", escribió.

Dulce María despide a fan: "quería darte las gracias por tu vida , tu cariño tu lealtad y por todo lo que hiciste por nuestro 'ejército'".

Dulce María, quien adelantó se vienen sorpresas y proyectos con RBD, reflexionó sobre la importancia de valorar la vida y los momentos junto a nuestros seres queridos, pues nunca se sabe cuándo podría ser la última vez.

