Ni el cambio del elenco de "La señora presidenta" impidió que la producción de Diego Cárdenas se estrenara en tiempo y forma y ayer, recibiendo muy buenas críticas del público que, en redes sociales, ha hecho tendencia el nombre de la obra, que denominan como divertida y renovada, pues fue repensada para agregar algunas referencias relacionadas a "La casa de los famosos", ya que la mayoría del reparto participó en el reality.

Luego de varias semanas de que se hablara de una nueva versión de la obra, protagonizada anteriormente por Gonzálo Vega y Héctor Suárez, el estreno de la puesta en escena se llevó a cabo anoche.

Gran parte del público que se conjuntó en el Centro Teatro Manolo Fábregas forman parte de los fans de "Team Mar", de "La casa de los famosos", que no perdieron la oportunidad de ver a Briggitte Bozzo, Arath de la Torre y Mario Bezares participar en un proyecto juntos.

En principio, se había confirmado que Gala Montes y Karime Pindter formarían parte de obra, sin embargo, ambas cancelaron su participación por compromisos laborales, lo que llevó a recurrir a Violeta Isfel y Susy Lu, quienes tomaron el lugar de sus personajes.

Pero ni su ausencia afectó o impactó en la impresión que el público tuvo de la obra, pues esta mañana la leyenda "La señora presidenta" se convirtió en una de las tendencias de X.

Esto debido a la cantidad de tuits en la que los espectadores expresaron su gusto por la trama, la cual fue adecuada para que, en algunos de los diálogos, el elenco hiciera alusión de algunos sucesos y frases célebres que tuvieron lugar dentro de "LCDL"; una de ellas fue "interesante punto de vista" que Bezares puso de moda.

Entre los videos que ya circulan en los redes, se puede ver una escena en la que, sin decir su nombre, Arath hace referencia a Adrián Marcelo, el participante que más polémica y conflictos propició dentro de la casa.

"No me digas eso, que me recuerda al posicionamiento de un pinch* viejo pend*jo", dice al personaje de Bezares.

Y aunque ya hay usuarios que lamentan que una obra de la talla de "La señora presidente" fuera modificada para hacer alusión al reality, la mayoría de comentarios son positivos y recomiendan la obra que, a sólo un día de su estreno, ya ofrece los boletos a mitad de precio.

"Muchas felicidades a mi chaparrita, Briggitte Bozzo y a todo el elenco, de verdad cuanto talento junto".

"Te ríes muchísimo, recomendada al mil".

"Amigas que fueron dicen que está llenísimo y que es una obra excelente; que se divirtieron como nunca, éxito total".

"Háganse un favor y vayan a ver ´La señora presidenta´, la obra está llena de chistes y referencias de ´LCDLF´, que seguramente les harán soltar carcajadas".

