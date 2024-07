En medio de la polémica, Irina Baeva deja promoción de su telenovela

En medio del huracán que está viviendo Irina Baeva por las críticas hacia su desempeño en la obra “Aventurera” y su rompimiento con Gabriel Soto, la actriz no sólo ha optado por evitar a la prensa; también la promoción de “La historia de Juana”, telenovela en la que participa y para la cual, nos cuentan, ha hecho todo lo posible por no estar, pues no quiere responder a ninguna pregunta incómoda. “No está haciendo nada de promoción”, afirman en Televisa. Lo que sí es que prometió que ahora sí le va a echar ganas para sacar adelante el montaje producido por Juan Osorio.

Drake Bell, la sorpresa de “La casa de los famosos”

Este domingo se estrena la segunda temporada de “La casa de los famosos México” y con ello se revelarán los nombres de los últimos tres participantes, ellos serían Adrián Marcelo y Gomita, quienes se suman a Mario Bezares, Brigitte Bozzo, Agustín Fernández, Shanik Berman, Arath de la Torre, Sabine Moussier, Luis “Potro” Caballero, Ricardo Peralta, Karime Pindter… sólo faltaría uno: el integrante sorpresa y el nombre que más suena es el del cantante y actor estadounidense Drake Bell.





Drake Bell sería el último participante de "La casa de los famosos Néxico". Foto: Gabriel Pano/El Universal





A El Malilla no le hacen mella las críticas

Ahora que el reggaetonero mexicano, El Malilla, lanzó “ÑEROSTARS”, el primer disco de su carrera, su exposición creció y ya cuenta con más de 5 millones de escuchas en Spotify, y 2.4 millones de seguidores en Instagram, lo que le ha traído lo mismo halagos que críticas, algo que, asegura, no le preocupa ni le afecta, como tampoco la exposición mediática. “Es algo que no me importa, en lo que no me concentro, yo disfruto hacer música y es lo único a lo que le pongo atención y a los que les guste, bienvenido”.









