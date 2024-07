Young Miko llega de malas a los MTV MIAW

La que sería la gran presentación de Young Miko en México terminó como una decepción, pues la joven de 26 años dejó plantados a los medios de comunicación que asistieron a la alfombra roja de los premios MTV MIAW. Sin duda no venía de buen humor, discutió con varios sin darse cuenta de la presencia de algunos reporteros porque, entre otras cosas, se sintió obligada a conducir parte de la entrega de premios. Su publicista dijo que la puertorriqueña no daría entrevistas, porque “¿para qué sirven?”, preguntó en voz alta, además de que no estaban pactadas, sin contar que Miko, según sus palabras, venía cansada y se sentía mal.

Un momento incómodo vivió Adal Ramones en días recientes al finalizar la función de su obra “Otra vez papá”, pues al terminar y todavía sobre el escenario hizo un chascarrillo relacionado con la adicción a las drogas de Ricardo O´Farril, y, coincidentemente, pocos minutos después éste último decidió retirarse con un semblante serio del recinto sin terminar de presenciar lo que el anfitrión estaba diciendo. Antes de que el exconductor de “Otro Rollo” terminara su discurso final, le habló al standupero para mandarle un saludo, pero éste ya se había ido, por lo que varios le gritaron “ya se fue” y a Ramones no le quedó de otra que de despedir a todos mientras les lanzaba souvenirs a los presentes.





Adal Ramones metió la pata con Ricardo O'Farrill. Foto: Archivo





Los sabios consejos en “Miembros al aire” a José Eduardo Derbez

Los conductores del programa “Miembros al aire” no dudaron en aconsejar, con el humor que los caracteriza, a su compañero de pantalla y amigo José Eduardo Derbez, quien se convirtió en padre primerizo hace unos días. Facundo, siempre directo, le aconsejó que canalice su interior, pues "la paz es el único camino; recuerda, tu esposa siempre tiene la razón”. Al respecto, Jean Duverger también respaldó la filosofía de Gandhi dicha por Facundo: "Ahora mismo, la mujer tiene la razón en todo. Tienes que ser el más bueno del mundo, aunque no lo seas siempre, pero el exTimbiriche también destacó las virtudes del hijo de Victoria Ruffo: "Es una persona muy noble, así que estoy seguro de que será un buen papá”.





José3 Eduardo recibió algunos consejos sobre su reciente paternidad. Foto: Marlem Suárez/ EL UNIVERSAL.





