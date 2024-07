Danna Paola pierde hasta la bata en los MTV Miaw: "¡Por favor, devuélvanla!"

Danna Paola cerró con broche de oro la ceremonia de entrega de premios en los MTV Miaw, pero se llevó un pequeño susto. Al salir al escenario, se dio cuenta de que no traía ya con qué cubrirse. Durante su derroche de energía, alguien aprovechó, por lo que al no encontrarla, tuvo que retirarse sin ella. Lo curioso fue que el sonido del Pepsi Center pidió a los asistentes que la devolvieran, pero nadie la regresó. “Por favor, devolver la bata que Danna Paola utilizó en su presentación", resonó en el recinto, pero no hubo éxito. Ahora, varios se preguntan: ¿qué haría alguien con la bata de la cantante?

¿Por qué Mitzy prefirió "Perfume de Gardenia" a "Aventurera"?

Durante años, el encargado de vestir a cada “Aventurera” fue el diseñador mexicano Mitzy, quien creó espectaculares trajes para estrellas como Edith González e Itatí Cantoral. Sin embargo, ahora que la polémica entre las producciones de "Aventurera" y "Perfume de Gardenia" está en pleno apogeo, Mitzy ha decidido cambiar de bando y se encarga del vestuario de esta última. Feliz, el diseñador mostró su trabajo en una sesión de fotos con Aracely Arámbula para la publicidad de la obra. El motivo, dicen algunos, es un desencuentro con el productor, lo que se suma al mal momento que atraviesa con las críticas a la participación de Irina Baeva.

Mitzy y Aracely Arambula Foto: Instagram

Estibalitz Ruiz brilla en “Aladdín” de España

México sigue demostrando ser un semillero de talento para los musicales, específicamente en las producciones que se realizan en España. Este viernes, la actriz Estibalitz Ruiz hizo su debut en el musical “Aladdín”, poniendo en alto el nombre de nuestro país en la Madre Patria, tal como lo hizo anteriormente en "A Chorus Line" producido por Antonio Banderas. De esta forma, sigue los pasos de Carlos Rivera, Fela Domínguez, Michel Jauregui y Agustín Arguello, quienes han triunfado en Europa. Los mexicanos saben cómo llegar al corazón de los españoles.