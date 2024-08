En la era de los realities, Julio César Chávez alista nocaut

Ya tuvo su bioserie: “El César”, ahora Julio César Chávez tendrá su propio reality show al más puro estilo de las Kardashians o los Osbournes: “Los Chávez”, en el que el exboxeador y su familia comparten sin tapujos el día a día de su vida, las tensiones en su matrimonio y los conflictos de sus hijos. “Cómo es posible, Dios mío, que he ayudado a tanta gente y no puedo ayudar a mis hijos”, expresa Chávez en los avances del show que, dice, aceptó porque ya todo mundo conoce su vida pero también, nos comentan, por el atractivo cheque que le ofrecieron en una época de sequía. En el reality aparecen, entre otros, Yolanda Andrade, vieja amiga del pugilista.

Fernanda Pérez Alarcón entra a realities extremos, no de morbo y ego

La concursante Fernanda Pérez Alarcón, conocida por su participación en “Desafío x2 México” y “Supervivencia al Desnudo”, confiesa que, aunque disfrutó al máximo la experiencia, no está buscando unirse a cualquier show que se base en el morbo y el drama. Según sus palabras, los reality shows que juegan con el ego, el chisme y el conflicto no son su estilo. “Lo que realmente me molesta son los programas que sólo buscan sembrar drama y chismes. ¡No es lo mío!” Así que, si hay una invitación a un nuevo reality, Fernanda prefiere que sea para sacar lo mejor de sí misma, no para ser parte de la "industria del ego" que se alimenta de conflictos y morbo.

Negocios se hacen parte de “La Casa de los Famosos”

Pero los que sí se apuntan para ser parte del fenómeno de los realities son los comerciantes, algunos de los cuales han aprovechado para sumarlos a sus promociones y atraer a clientes. Así, una pequeña fábrica de pan, cuyas tiendas se encuentran apenas en algunas entidades como Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México, durante los miércoles de nominaciones ha desarrollado anuncios con la leyenda “Miércoles de Nominaciones en La Casa de los Famosos, Panes sin Culpa” y los califica para dar a conocer sus productos. Y apenas el domingo pasado, una taquería al oriente de la capital prometió dar 10 tacos gratis si Mariana Echeverría era eliminada, por lo que las tortillas se acabaron rápido.





El reality se ha convertido en el programa más visto de la historia. Foto: Instagram





