En un audio que no había sido difundido y que Romina Mircoli grabó cuando Dulce, su madre, seguía con vida, se le escucha decir que amedrentó a la cantante, si no se alejaba de una vez por todas de Francisco Cantú, con decir públicamente que el empresario había abusado de su pequeño hijo.

El pleito mediático entre la hija de Dulce y el empresario que, presuntamente, fue pareja de la cantante no termina.

A inicios de la semana, Mircoli denunció forlmalmente a Cantú, por las amenzas de muerte que ha recibido desde hace cuatro meses.

Ese mismo día, pero más tarde, la joven también difundió un audio donde se le escucha al regiomontano hablar de una forma muy fría y despectiva de Dulce.

En ese audio, Francisco afirma que su estrategia para hacerse popular, a expensas de la amistad que sostuvo con Dulce, estaba surtiendo efecto, por lo que veía el nombre de la cantante más como un negocio.

"(...) Cuatro meses de que falleció Dulce (y) sigo como número uno en trending... por eso es que soy exitoso en los negocios y esto, no es una controversia de Dulce, esto es un negocio que estamos haciendo, ¿sí me entiendes?, el objetivo es ganar dinero, hay que ganarlo a como dé lugar", se le escucha decir.

Él lo negó todo, argumentado que se trataba de un audio generado por la Inteligencia Artifical.

Eso no fue todo, hace unas horas se encargó de difundir un audio de la hija de Dulce, en el que la joven afirma que tomó una medida drástica para que su madre se alejara de él, acusándolo de abusar de su hijo.

"La única acción que le queda, si quiere restituir las cosas conmigo, es sacar ese vato de su vida, ya se lo dije".

En el audio ahonda, al expresar que, si no lanzó la acusación, como amagó, fue porque su padre, Luis Mircoli, se lo solicitó.

"Yo me comprometí con mi papá a no agresión, en el sentido de no exponerlo, porque yo ya tenía una narrativa poca madre, iba a estar oj*te, no nada más de trepador, sino que le había metido la mano al nieto (su hijo), o sea.. yo lo iba a poner como abusador de menores, así, ching*n y, me comprometí con mi papá de no tener agresiones, siempre y cuando se vea una acción de buena voluntad, que mi mamá reaccione, que entienda que su familia es más importante porque, de verdad, la va a perder, a menos mientras esté con este p*to, no va a estar con nosotros".

Hasta este el momento, la joven ha hecho mutis con respecto a la revelación del audio.

melc