Empresarios piden a Grupo Firme se controle

Un llamado de atención está recibiendo los integrantes del Grupo Firme para que pongan un poco de orden, pues en sus conciertos les da por beber, algo que no ocultan y suena a diversión, pero entre los empresarios, nos dicen, hay preocupación y piden a los músicos se controlen porque el alcohol no deja de correr de principio a fin y así no los quieren contratar. La agrupación, que acaba de romper récord en el Zócalo y está viviendo su mejor momento, “está jugando con fuego”, dice un promotor.

Dejan sin muñecos a Hanson

Fans que asistieron al concierto de Hanson quedaron frustradas e incluso molestas, debido a que elementos de seguridad no les dejaron ingresar al Auditorio BlackBerry con algunos muñecos que iban a regalar a los cantantes que no habían venido al país desde hace 22 años. Los peluches confiscados fueron dos: un Dr. Simi y una muñeca de trapo, lo que provocó que un grupo de personas entrara al recinto enojada, ya que en los recientes espectáculos que se han realizado en el país se ha hecho costumbre lanzar este tipo de regalos a los artistas.



Foto: Armando Pereda / EL UNIVERSAL



“El rey león” devora a “MasterChef” y “El retador”

El interés por las películas animadas supera a las de ciencia ficción, al menos es lo que comprobó Azteca, quien este domingo presentó en su canal 7 un bloque de “Alvin”, “Minions” y “El rey león”, derrotando a Canal 5, de Televisa, que proyectó las películas “Terminator”, “Alien” y “El depredador”. El filme de Disney demostró por qué es el rey, pues se colocó en primer lugar de la tarde y la noche, con 2 millones de espectadores, dejando atrás los programas estrella de ambas televisoras: “MasterChef Celebrity” y “El retador”.



Foto: Instagram

