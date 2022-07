Damaris Rojas, la modelo e influencer y exintegrante del programa televisivo “Enamorandonos” le respondió a María José, la “empresaria multimillonaria”, a través de redes sociales por llamarla prostituta, luego de que esta última fuera expuesta por un productor de conductas inapropiadas en su visita a México.

Recientemente, la youtuber María José Villavicencio fue acusada por Rodrigo Fregoso, productor de la agencia de talento Fragsali, de presuntas conductas inapropiadas durante su visita a México, pues la ecuatoriana llegó al país para presentarse en los premios MTV Miaw.

Fue en Twitter donde Fregoso posteó un comunicado en el que aseguró que la “empresaria” había llamado a la modelo, prostituta, luego de la grabación de un capítulo de “Luz María, historias de vida” en donde la “empresaria” es la protagonista.

Lee también: No sólo en México, “La empresaria millonaria” también enfrenta acusaciones en Ecuador

Ante esto, Damaris le contestó en un video de TikTok: “Oigan yo ya me iba bien feliz al gimnasio, y me siguen escribiendo cosas como, ¿estás bien por lo que esta señora dijo de ti? […], me puse a leer el comunicado de Fregoso y resulta que la señora me llamó prostituta y yo dije no manches, iba vestida como una monja, con un vestido de los hombros a los pies”.

Asimismo añadió: “(El vestido) pegado, pero bueno, no puedo ocultar esta figurona o sea dónde me escondo mis atributos. Me hubiera vestido bien pu… para que la señora hablara”, posteriormente adjuntó un video en el que enseñó el vestido que utilizó para la ocasión.



Captura.

De acuerdo con el documento, el 11 de julio, la empresa y Villavicencio habrían tenido una junta en la que la actriz comentó que para que ella se pudiera quedar en México tenía que grabar tres capítulos para su canal de youtube con invitados de lujo.

“El 13 de julio grabamos el primer capítulo con el actor Sergio Mayer y la influencer Damaris Rojas […] al finalizar el video, (María José) se acercó con nosotros y nos comentó que no volviéramos a invitar a influencers que parecieran prostitutas, refiriéndose a Damaris Rojas, ya que según ella sólo se iba a colgar de su fama”, se lee.

Lee también: Montserrat Oliver confesó las tácticas de ligue con que Yolanda Andrade la conquistó

Pese a que Villavicencio pidió que la agencia cubriera todos los gastos de la producción, también reclamó por la participación de Rojas en el video, “Preguntó que si nosotros habíamos cobrado a Damaris por participar en dicho capítulo, ya que ella se estaba colgando de sus seguidores, porque minutos antes la exparticipante de "Enamorándonos" le pidió hacer un Tik Tok. Lamentablemente Damaris escuchó toda la situación y tuvimos que disculparnos con ella”.

La “multimillonaria” no sólo fue acusada de llamar de forma despectiva a la influencer pues el productor asegura que hizo fraude y comentarios homofóbicos contra la comunidad LGBTTI+.

Hasta el momento María José no ha dado declaraciones con respecto a la publicación del productor.