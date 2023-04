Emily Ratajkowski: la modelo que rompió con los estándares y no quiso casarse de blanco

Emily Ratajkowski había sido noticia algunas semanas atrás por haberse besado con el famoso cantante Harry Styles. El video circuló por las redes sociales y plataformas de streaming dando a entender que ambos tendrían un romance dado que coincidieron en Tokio, Japón, por agendas laborales.

Lo cierto es que la modelo no ha blanqueado aun qué sucede con el músico, pero sí sabemos que no es muy amante de seguir los mandatos sociales, cuando de estética se trata. Cabe recordar que generó repercusiones cuando en las redes sociales mostró fotografías de su boda, allá por el 2018. En una ceremonia íntima, que reveló en las historias de Instagram, mostró algunos detalles de lo que sucedió en un tribunal de Nueva York. En ese momento descartó que su flamante marido fuera el músico Jeff Magid una de sus últimas parejas estables.

La novedad fue que Emily Ratajkowski se casó con el actor Sebastian Bear-McClard con quien llevaba saliendo unas pocas semanas. La pareja se separó cuatro años después, ya con un hijo en sus vidas porque Sylvester Apollo Bear llegó en marzo de 2021, en lo que la estrella de We Are Your Friends describió como "la mañana más surrealista, hermosa y llena de amor de mi vida. Además, ese mismo año, Ratajkowski dedicó su libro a Bear-McClard y a su hijo con un emotivo homenaje. "A mi marido, por mostrarme lo transformador que puede ser el amor. A Sly, a quien está dedicado este libro. Mientras tú crecías dentro de mí, yo escribía, esperando convertirme en la mejor versión de mí misma para ti".

Aunque volviendo a la boda, el dato más llamativo es que Emily Ratajkowski no eligió casarse de blanco, como es una tradición. La modelo eligió un traje de pantalón y chaqueta de Zara color mostaza. Según contó la revista People, eligió un blazer y un pantalón en el mismo todo de la famosa casa de indumentaria española. El toque fashion lo dio el sombrero negro y un velo de red escogido para la ocasión.

El look para nada nupcial de Emily Ratajkowski fue mostrado por ella misma en las redes con una secuencia que fue develando el misterio. "Así que... tengo una sorpresa. Me he casado hoy". Acompañados por el actor Josh Ostrovsky y el cineasta Josh Sadfie, testigos de la boda, el flamante matrimonio posó muy cariñoso en el City Hall de Nueva York haciendo pública así su relación. Los rumores de noviazgo surgieron alrededor del pasado 14 de febrero, Día de San Valentín que coincidieron con los rumores de ruptura.