“Violeta Isfel responde si su colega, Maribel Guardia, dará funciones para “Lagunilla mi barrio” el fin de semana”

Hasta el momento, la actriz Violeta Isfel no ha tenido oportunidad de hablar en persona con su compañera y amiga Maribel Guardia, tras el fallecimiento de su hijo Julián Figueroa, quien perdió la vida el pasado domingo, además comentó que en la producción de la obra de teatro “Lagunilla mi barrio”, no sabe si ella dará funciones este fin de semana.

“Yo le envié un mensaje desde el momento en que me enteré, sabía que tal vez ni me lo iba a responder porque no hay cabeza para nada, pero Maribel es tan generosa y tan amorosa, tan mujer como es ella”, expresó Isfel durante la presentación de la quinta temporada del programa de Televisa “Renta congelada”.

Dentro de las instalaciones de la televisora de San Ángel, Violeta afirmó que Maribel le respondió el agradecimiento en la madrugada por el apoyo que ha recibido.

“Sólo quería que supiera que estaba con ella, que no estaba sola y que estaba en oración, por su familia y por su hijo, ella agradeció mucho esto, me dijo que me quiere mucho, yo también la quiero muchísimo”.

Violeta Isfel rompe en llanto por el fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de su colega y amiga, Maribel Guardia. Foto: Armando Pereda Maldonado.

La comediante desconoce qué pasará este fin de semana con la obra de teatro que se presenta en el Centro Cultural (antes Telmex), pero lo que dijo es que ya hay un rompecabezas armado por si existiera algún tipo de cambio.

“Yo no he recibido una llamada, no sé, hay una publicación que hicieron en Facebook y Gou contestó: nosotros no tenemos ninguna confirmación de nada, lo que sí puedo decir es que si Mari toma la decisión de dar funciones estaremos ahí cobijándola, apoyándola y al pendiente de ella en todos los sentidos.

“Pero si toma la decisión de no dar la función, ésta se puede dar, estos rompecabezas ya están hechos desde antes, por si alguien se enferma o lo que sea, porque no estamos exentos de nada; la compañía se mueve para ajustarlo, la función se va a dar con o sin Maribel”.

Isfel mencionó que Guardia le expresó que las puertas de su casa están abiertas para ella cuando quisiera ir, por lo que ahora con esta autorización, si es que no va a las funciones, acudirá a su casa.

“Fuimos el lunes, obviamente era imposible, no dijimos nada, sólo nos regresamos pero sí me gustaría abrazarla, sólo estar con ella porque la entiendo, no a la magnitud de lo que debe estar pasando, pero sí en el amor que le tenía a su hijo.

“Yo sólo puedo decir que quiero abrazarla, porque creo que flores ya recibió muchísimas, palabras ¿qué le dices? No hay nada que puedas decirle, yo sólo sé que podría abrazarnos, no sé si la producción esté preparando algo porque no tengo idea tampoco, yo sólo sé que la abrazaría con todo mi corazón le diría: aquí estoy y tú qué quieres hacer”.

Violeta tiene casi todas las escenas en dicho montaje con Maribel, así que no sabe si alguien la va a sustituir, como Olivia Collins, Alma Cero o Ninel Conde, como se llegó a decir; ella no ha ensayado con nadie, así que esperará hasta la hora de la función para ver qué les dicen.

