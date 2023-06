¡Emilio Osorio y Karol Sevilla todavía son novios!, confiesa el actor en "LCDLFM"

Pese a que en septiembre del año pasado, Emilio Osorio y Karol Sevilla confirmaron su ruptura, durante las transmisiones en vivo de "La casa de los famosos México", el actor confesó a dos de sus compañeros que tenía novia y, aunque en principio no quiso decir su nombre y sólo les proporcionó algunas pistas que sugerían de quién se podría tratar, terminó por confesar que se trataba de nada más y nada menos de Karol. Esta confesión acaba con los rumores de que el hijo de Niurka había comenzado una relación con Alana Lliteras, con quien llegó a ser visto.

A una semana de que diera comienzo el reality "La casa de los famosos México", el proyecto de Televisa Univisión ya ha dado mucho qué decir ante el público, pues las peleas, desacuerdos y alianzas no se han hecho esperar, situación que es muy comentada en redes sociales, sobre todo por aquellas personas que son fieles seguidoras de las y los integrantes de la casa, a quienes defienden a capa y espada, con el mismo ímpetu que atacan a quienes se entrometen con su celebridad favorita, como es el caso de Wendy que, pese a no pertenecer al mundo de la televisión, ha demostrado que es una de las influencers más queridas.

En el caso de Emilio Osorio que, si bien, debutó en el mundo de las telenovelas hace varios años, es el integrante de "LCDLFM", se convirtió en el más joven de la casa, pero eso no le ha restado puntos, pues desde el primer día demostró que no se siente intimidado por sus compañeras y compañeros y, en cambio, hasta les jugó una broma, por lo que se ha convertido en uno de los nombres más replicados cuando hablar del programa se trata.

Lee también: De activista a ser acusado de "depredador sexual"; los escándalos de Tenoch Huerta

Una de las estrategias de este tipo de realitys, es dar a conocer la personalidad de cada concursante para que, de esa manera, el público se identifique con ella o él y comience a simpatizar con su favorita o favorito para que, los días de eliminación, tenga su voto seguro, por lo que las y los participantes han optado por abrir su corazón y exponen los sentimientos que guardan en lo más profundo, como fue el caso de Wendy, quien ya ha referido a la infancia complicada que atravesó, debido a que la economía de su hogar era muy vulnerable.

Pero, en esta ocasión, tocó el turno de Emilio que, si bien, no habló de sus orígenes o su infancia, rompió el silencio y habló de la relación amorosa que sostiene en la actualidad, pues luego de que en septiembre de 2022 diera a conocer que él y Karol Sevilla, con quien había tenido una relación a lo largo de un año, se habían separado, llegó a ser captado en compañía de Alana Lliteras, ganadora de la primera temporada de "MasterChef Junior" en 2016, en diferentes ocasiones pero los famosos nunca aceptaron como tampoco desmintieron su supuesta información.

Si embargo, las más recientes declaraciones de Osorio sugieren no sólo que no tiene una relación con Alana, que hace unos meses abandonó las filas de TV Azteca, sino que confirmó lo que muchas y muchos de sus fans quería escuchar, que él y Karol están juntos de vuelta. Esta noticia la dio a conocer, mientras conversaba con Sergio Mayer y Sofía Rivera Torres, dos de los participantes más controversiales hasta lo que va de la competencia, sin embargo, antes de darles la buena nueva, sus compañeros tuvieron que insistirle mucho para que confesara.

Lee también: ¿Karma en "Ventaneando"? Atala Sarmiento y Daniel Bisogno viven momentos críticos

Fue entonces que Emilio que, notablemente, quería contarles de quién se trataba, comenzó a describir a la mujer con la que comparte sus días, sin embargo, sus compañeros no terminaban de dar con el nombre de la joven, probablemente, porque pertenecen a otra generación, sin embargo, el actor insistía con pistas como que su novia había trabajado en una exitosa serie producida por Disney y era una joven con la que llevaba tres años de relación. Ante el desconocimiento de sus compañeros, que no pudieron adivinar de quién se trataba, Osorio repitió en varias ocasiones el nombre de la actriz: "Karol Sevilla, Karol Sevilla, Karol Sevilla", debido a que Mayer no alcanzaba a escuchar lo que pronunciaba, pues todo lo dijo en modo de susurro.

Luego de eso, tanto Mayer como Rivera Torres tuvieron que reconocer que no sabían de quién hablaba pero destacaron que era un logro que hubiera participado en un proyecto de Disney, como lo fue la exitosa serie "Soy Luna" y hasta Sergio se dijo fan de Ariana Grande, la cantante que comenzó su carrera en las series que producía ese canal.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más

melc