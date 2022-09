Emilio Osorio podría estar saliendo con una conductora de TV Azteca tras su truene con Karol Sevilla

Aunque se juraban amor eterno y compartían cada momento de su noviazgo en las redes sociales, Karol Sevilla y Emilio Osorio, recientemente, confirmaron que le pusieron fin a su romance de poco más de un año.

En un encuentro con la prensa y antes de dar inicio a su concierto, el hijo del productor Juan Osorio se dio tiempo para hablar sobre su situación sentimental y aunque reconoció que ya no están juntos, también aclaro que su exnovia siempre será una persona muy importante en su vida:

“Es y va a ser una persona especial para toda mi vida. Tengo una rola con ella, la voy a contar fon todo el corazón y dedicadísima para ella, obviamente, porque la escribimos juntos”, dijo en declaraciones retomadas por el periodista Eden Dorantes.

Emilio también fue cuestionado por los motivos que lo llevaron a terminar su historia con la protagonista de “Soy Luna” sin embargo, se negó a responder la pregunta pues aseguró que es un caballero, lo que si detalló es que quedaron en buenos términos, pues a su edad no quiere complicarse la vida.

“A mis 19 años hacer un drama de cortar no es mi estilo. Si tengo una compañera de vida, que en ese momento decidimos estar juntos, estamos juntos; sino ya no”, agregó.

Pero, aunque el hijo menor de Niurka no quiso entrar en detalles sobre su separación, han empezado a surgir algunas versiones de que ya habría comenzado a salir con una joven conductora de TV Azteca, se trata de Allana Lliteras, presentadora de “Venga la alegría, fin de semana”.

Y es que la ganadora de la primera temporada de MasterChef Junior, no sólo asistió al concierto de Osorio, también fueron vistos cenando, después del show. Sin embargo, Lliteras aseguró que entre ambos sólo existe una bonita amistad: “Somos amigos, amistad. Ya había hablado con él, me habló hace un años y me dijo de que: ‘soy tu fan, felicidades por tu chamba y ya. Es una increíble amistad”, explicó la joven.

Allana también reveló que ella, al igual que Emilio se encuentra solterita y que esa fue una de las razones por las que retomaron contacto: “Vivimos situaciones al mismo tiempo, somos amigos”.



Se ha empoezado a especular sobre un romance entre la conductora y el hijo de Juan Osorio Foto: Instagram

