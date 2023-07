Emilio Osorio no le contó a Niurka que entraría a "La casa de los famosos México", confiesa la actriz

Pese a que Emilio Osorio no le contó a Niurka que había tomado la decisión de entrar a "La casa de los famosos México" y la vedette se enteró de la noticia cuando su hijo estaba por ingresar al reality, no se molestó con él, debido a que fue ella misma quien le ha aconsejado que tomé sus propias decisiones a través de su instinto, ya que ella confía en el criterio tanto de Emilio, como de sus otros dos hijos; Kiko y Romina, con los que mantiene una estrecha relación.

Si bien, Niurka ha sido denominada como "la mujer escándalo", la forma en que crió a sus hijos ha causado sorpresa pues, a diferencia a como se muestra frente a las cámaras, la cubana ha entregado una muy buena educación a sus tres hijos que, ahora que ya han incursionado en la televisión, se han ganado el cariño de la gente. Este es el caso de el más pequeño de todos; Emilio Osorio que, pese a ser uno de los integrantes de "La casa de los famosos México" que ha comenzado su carrera más recientemente, cuenta con mucho apoyo por parte del público.

"Yo tengo una comunicación impresionante con mis hijos y tú lo sabes", dijo a Mara Patricia Castañeda en entrevista. "Por eso tienen la madurez y la seguridad, sobre todo, la seguridad, que está proyectando Emilio, e igual la tienen Kiko y Romina, que están educados de la misma cuna", destacó.

Y como la actriz es tan unida a sus hijos, por supuesto que se ha dado cita en las galas del show y hasta se ha ido a plantar a fuera de la casa para gritarle a Emilio para refrendarle su apoyo: "Ya yo fui pero no me escuchó, cállate que estoy frustrada, ahí estoy inventando cualquier m*m*d* para que me escuche mi hijo, no sé lo que voy a a hacer, pero yo voy a que me escuché", señaló.

En esa conversación, "Mamá Niu" también confesó que fue de las últimas personas en enterarse de que Emilio entraría al reality show, pues supo de la noticia por la televisión y las redes sociales. "No lo vas a creer, te lo prometo, ¿tú sabes que me dijo que iba a entrar a ´LCDLFM´ después de que ya estaba el rumor por hay?".

Esto se debe a una "cláusula irrompible" que Niurka ha pactado con sus hijos, pues para ella es importante que ellos tomen sus propias decisiones, tropiecen, salten, tengas buenas y malas elecciones que, a la larga, los forjen de la forma natural, sin que su madre peque de invasiva, por lo que el actuar de Emilio no la molestó, sino al contrario, refrendó la educación que les ha entregado como madre.

"Tu mundo laboral es tu nicho de aciertos, responsabilidades, errores y experiencias de sobrevivencia, en tu mundo, esa es la ley, es la formula de respeto, a mí no me lo tienes que decir todo, más lo que tu sientas la necesidad de decirme, porque tienes alguna duda, porque queires que te dé un consejo, yo en esa parte la boral se la dejé totalmente en manos de Emilio", destacó.

Por eso mismo, Niurka se alegró de enterarse de la noticia a poco de que el joven se integrara al show, a tal grado que, lo acompañó en el momento en que iba a entrar a la casa, pues una noche antes, estuvieron hablando por teléfono por más de tres horas y hasta la media noche, antes de que le quitaran el celular a Emilio, conversación en la que se aconsejó que no se guiará nada más que por su propia intuición.

"Van a ver personas que no les van importar tu edad, va a ver personas ah´ia dentro que van a aprovechar a los papás polémicos que tienes para echarte mi*rd*, tienes que estar listo con toda frialdad para manejarlo como tu decidas pero con cabeza fría, no dejes que te calientes la cabeza, en el momento que te enojes vas a perder", la famosa dijo que este fue uno de los pocos consejos que le dio a su hijo menor.

