Emiliano Zurita recuerda a su madre, Christian Bach, con esta serie

Emiliano Zurita dice que todos sus trabajos en cine y televisión los dedica a su familia, incluyendo a su madre Christian Bach, quien falleció hace cuatro años. Su nueva serie, titulada “La cabeza de Joaquín Murrieta”, se estrene en el mismo en el que falleció su madre, un hecho que considera es sumamente.

“Es para mí muy impresionante ver todo lo que he podido lograr y siempre tengo a mi papá y mi hermano en mente cuando estoy haciendo este tipo de cosas, para mí que sea tan cerca del aniversario creo que es un buen presagio”, dice Emiliano, quien presentó este proyecto hace unos días en compañía de su papá, Humberto Zurita.

Luego de Ester Expósito, Alejandro Speitzer “bloquea” lado amoroso,

A Alejandro Speitzer no le gusta hablar de su vida amorosa. “Eso es muy personal" respondió cuando se le preguntó por su pareja actual. Parece que el actor de 28 años ya aprendió que no debe compartir detalles sobre sus romances después de que, en 2020, su relación con la española Ester Expósito se hizo muy pública. Fueron una de las parejas más observadas en las redes, ya que no sólo compartían imágenes, sino que también asistían a eventos juntos, poco después terminaron de manera abrupta y sin dar explicaciones y hasta a la fecha les hacen preguntas sobre ese noviazgo.

Foto: Archivo



Adán Jodorowsky acompaña a el regreso de Enrique Bunbury

En medio de un panorama de crisis para la carrera musical de Enrique Bunbury, después de que se anunció que no volvería a los escenarios por un problema de garganta que no parecía tener fácil solución, ahora el músico y productor Adán Jodorowsky confirma que el intérprete de “Aunque no sea conmigo” ya está listo para volver, pues trabajaron juntos en un nuevo álbum que proyectan vea la luz en abril. “Acabo de producir un disco de Enrique, por ahora es un poco secreto porque no salió, pero estuvimos un mes en el estudio y acabamos de grabar un video que va a salir pronto”, detalló Jodorowsky. “Me dijo ‘es la primera vez que otro traductor me ayuda a producir desde que soy artista solista’, entonces para mí es un halago”, señaló el también cantante.



Foto: Instagram

