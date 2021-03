El exGaribaldi Charly López recomendó a los padres que cuiden a sus hijos de la tecnología pues hace algunos años, el hijo que tuvo con Ingrid Coronado, Emiliano, estuvo a punto de caer en manos de una red de pornografía por las redes sociales.

López asistió al programa matutino "Venga la Alegría" donde habló acerca del episodio en el que una persona extraña le pidió a su hijo fotografías a través de engaños, fingiendo que se trataba de una guapa mujer cuando en realidad era un hombre.

“Me dijo ‘oye papá me está pidiendo una foto así’, y cuando vi creo que tenía 20 seguidores en Instagram, entonces le dije es falsa por esto y por esto. Entonces le escribí (al extorsionador) y dejó de escribirle”, contó el cantante.

Emiliano es producto de la relación que el intérprete y productor de shows tuvo en los 90 con la presentadora Ingrid Coronado, con quien se casó en 1998 y que meses después de la boda nació su hijo.

Hoy, Emiliano tiene 23 años y aunque en sus redes comparte muchas imágenes de su vida, es muy cauteloso con el contenido.

Charly habla con Emiliano sobre los peligros

Charly aseguró que las intenciones del extorsionador no se realizaron gracias a que le ha hablado con su hijo con respecto a los peligros de lo virtual.

“Literal, no te grabes, no te tomes fotos. Te van a pedir que mandes fotos de tu cara, de tu cuerpo. Ya sabe perfectamente que no lo debe hacer, pero no ahorita, desde hace mucho tiempo... entonces siempre lo tuve muy vigilado, tanto Ingrid como yo y siempre hablamos abiertamente de la sexualidad, abiertamente del condón, de todo”, dijo.

Charly víctima de acoso por hombres

Asimismo, el cantante aseguró que él mismo ha sido víctima de acoso y fotografías sexuales que le llegan por mensaje a sus cuentas, sobre todo de algunos hombres, quienes no respetan su privacidad.

“De repente si tengo que bloquear porque si contesto a todo mundo que me dicen cosas muy lindas, pero cuando te mandan mensajes privados con fotos la verdad es que no me gusta”, afirmó.

Finalmente reflexionó acerca de las relaciones que se dan en un plano virtual y aunque reconoció que las redes sociales son muy útiles, también pueden ser verdaderamente peligrosas y favorecer graves delitos de trata.

“Es mucho engaño, mucha mentira y si van a salir y enamorarse de alguien, enamórense de alguien de carne y hueso. Las redes sociales se han vuelto un arma de dos filos. Atrás de una foto puede haber un hombre o mujer adulta y se da para la trata de blancas, para los secuestros”.

