El nombre de Emilia resonó por todo el Teatro Metropólitan la noche de ayer, cuando las más de 3 mil 100 personas presentes no paraban de grítalo entre canción y canción del set list del MP3 Tour.

Minifaldas tableada, botas peludas a la rodilla, pedrería en el maquillaje y fans emocionadas por ver a la cantante argentina, es lo que se pudo ver una hora antes del primer concierto de dos que la intérprete de "Exclusive" ofreció en la Ciudad de México.

Al grito de “Emilia, Emilia”, la fiesta nocturna de esta cantante argentina comenzó, cuando ella hizo acto de presencia en el escenario y vestida de azul pastel enloqueció a sus fans con "Facts" y "4:20".

“Buenas noches México ¿cómo han estado? ¡Bienvenidos! ¿Están listos para vivir la mejor noche de su vida? Porque lo que tengo de buena lo tengo de.. ”, expresó la cantante después de haber disfrutado el efusivo recibimiento que le dieron sus fans mexicanos.

Concierto de Emilia en el Teatro Metropólitan. Foto: Ocesa / José Jorge Carreón.

"Intoxicao", "Jet set", "Ojitos verdes", "Iconic", son algunos de los temas que fueron cantados por todos los presentes en el recinto y justo en el último tema los fans sacaron un hoja blanca con una estrella rosa impresa al centro, demostrando que están al tanto de la dinámica de su show.

“Los amo mucho, esta canción que voy a cantar es para todas las personas que nos querían convencer que nunca íbamos a alcanzar nuestros sueños”, expresó la cantante antes de tomar su guitarra para cantar "Cielo en la mente".

“Los amo mucho y estoy muy emocionada. Me parecía muy importe comenzar la canción con la guitarra, porque me recuerda cuando hacía los covers con la guitarra que me dio mi abuelo, porque no contaba con las herramientas y recursos para lograr los que quería, entonces imaginen lo qué es estar aquí en México, gracias a ustedes… gracias por la oportunidad”.

Concierto de Emilia en el Teatro Metropólitan. Foto: Ocesa / José Jorge Carreón.

Luego se puso a leer los carteles de sus fans, aunque algunos mensajes no los comprendió agradeció estas muestras de cariño y recibió como regalo un vaso de patito, el cual prometió usar; pero enloqueció a todos cuando agradeció a su novio, el rapero Duki, quien apareció en el escenario para cantar "Como si importara", momento en el que los besos y abrazos no faltaron.

La noche siguió con "A 1000 km", y con "Rápido lento" llegó otra sorpresa, la presencia de su compatriota Tiago PZK, quien la acompañó a dúo en este tema.

Al terminar de cantar "Undergraund", Emilia dijo que tenía una sorpresa y salió del escenario, y al regresar portaba un sombrero de charro rosa y cantó "Perdonarte… ¿para qué?".

“Emilia hermana, ya eres mexicana”, fue la frase que se dejó escuchar cuando ella salió un momento de escena.

"Una foto", "24 horas", "Muñecos", fueron las canciones que siguieron antes de que presentara su más reciente sencillo, "Playlist".

Concierto de Emilia en el Teatro Metropólitan. Foto: Ocesa / José Jorge Carreón.

“Gente hermosa de México ¿se la pasaron bien? porque tristemente estamos llegando al final del show, aunque yo no me quiero ir, me la estoy pasando muy bien y tienen una energía increíble… un fuerte aplauso para ustedes por ser el mejor público del mundo”, expresó emocionada Emilia.

Y quiso cerrar la noche con un tema, que aseguró, hizo con una amiga que creyó con ella cuando nadie lo hacía, y se refería a Tini Stoessel y al tema "La original"; y aunque dijo adiós después de cantarla el público pidió una más, entonces "GTA" y "No se fue" fueron el broche de oro para esta noche tan especial.