Los ánimos están al rojo vivo este martes 5 de noviembre en Estados Unidos, donde se elige al próximo presidente. La vicepresidenta Kamala Harris se enfrenta al republicano Donald Trump en esta contienda.

En este contexto, Elon Musk, CEO de Tesla, ha generado controversia con sus comentarios sobre Jennifer López, quien ha expresado su apoyo a Kamala a través de redes sociales. La cantante publicó un video en el que aparece con la política durante un mitin en Las Vegas, Nevada, así como un clip donde critica al candidato neoyorquino.

En un podcast, Musk, quien también ha manifestado su apoyo a Trump, comentó sin tapujos que le parece irónico que López advierta sobre los “peligros” que representa Trump, mientras que durante su relación con “Diddy” Combs, el magnate musical actualmente encarcelado en el Brooklyn’s Metropolitan Detention Center por delitos graves, no expresó su postura sobre la situación de su ex. “J Lo era como su exnovia y ahora es como si decidiera advertir a la gente sobre Trump. ¿A cuántas personas les advirtió sobre Diddy, verdad? Oh, a ninguna. Tal vez no deberíamos confiar en ella”, afirmó Musk.

La relación entre el rapero y López, que comenzó en los años 2000, fue una de las parejas más populares de la época, pero también estuvo marcada por controversias, incluyendo un episodio violento en un club nocturno donde hubo disparos y personas heridas.

Sobre las declaraciones de Musk, también opinó que la industria musical debería haber denunciado los comportamientos de Diddy, de los que ha sido acusado, sugiriendo que simplemente decidieron ignorarlos. “La gente de la industria del entretenimiento musical tenía que saber que Diddy abusaba de niños, básicamente, y aun así lo alimentaban con niños. ¿Dónde está la rendición de cuentas? Tenían que saberlo”, enfatizó.

Hasta el momento, Jennifer López no ha respondido a los comentarios de Musk ni ha abordado el tema relacionado con su ex.