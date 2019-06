Ellos lucharon contra el cáncer

Cuando los famosos hacen parte de su vida privada, pública, muchas veces se les acusa de buscar notoriedad o un espacio en los medios como una forma de seguir relevantes aunque en ese momento no estén trabajando. Pero cuando se trata de sus problemas graves de salud, es importante y de agradecer que lo hagan, ya que toda la atención que reciban estas enfermedades para su prevención o la búsqueda de su cura, será en beneficio de todos. Éste es uno de los legados de la actriz mexicana recién fallecida, Edith González. Ella demostró que se puede enfrentar una enfermedad tan grave como es el cáncer con fe, entereza y nunca perdiendo la sonrisa. Pero ella no es única que ha decidido hacer pública su lucha contra esta enfermedad, la cual sigue afectando a millones de seres humanos alrededor del mundo. Conoce a otros famosos que, tal vez no sabías, han dado la batalla contra este mal.

Y en el tutorial, opciones diferentes para salidas con el traje de baño.

1) Ben Stiller

En 2016, el famoso actor de Zoolander y Loco por Mary reveló que es un sobreviviente de cáncer de próstata. Stiller fue diagnosticado en 2014, cuando tenía 48 años. El actor dijo en el programa Today que el diagnóstico fue resultado de un examen que puede practicarse anualmente pero que es controversial porque puede reaccionar a otras condiciones, no sólo al cáncer. “Lo mejor que puedes hacer es educarte y saber cuáles son tus opciones”, dijo el actor en el programa. Él eligió que le quitaran la próstata, a pesar de posibles efectos secundarios como incontinencia e impotencia.

“Cuando te enfrentas a la cuestión de decidir entre si quieres vivir o asegurarte de que tu vida sexual sea lo mejor que puede ser, es difícil, pero yo escogí deshacerme del cáncer y ver qué pasaba con lo demás. Afortunadamente ¡todo está bien”, añadió el actor, quien también dijo que se siente muy afortunado de que su tratamiento haya sido solamente una cirugía.

2) Hugh Jackman

El actor australiano, famosísimo más que nada por su papel como Wolverine en la saga de X-Men, ha tenido nada más y nada menos que ¡seis cirugías! para remover lesiones provocadas por carcinoma de células basales, una forma común de cáncer en la piel, la última de las cuales fue en febrero de 2017. En ese entonces, Jackman puso un post en Instagram, advirtiendo a sus seguidores sobre el uso de protector solar. Sobre el mismo tema habló en el programa Live with Kelly: “Soy australiano, lo normal de pequeños era quemarnos con el sol hasta que la piel se descarapelara, una y otra vez. Una locura”.

Añadió que afortunadamente la sociedad ya está mucho más consciente de la necesidad de utilizar protector solar. “Me siento muy feliz por mis hijos de que esto haya cambiado”.

3) Kylie Minogue

La sexy estrella pop australiana de 50 años fue diagnosticada con cáncer de mama en 2005, justo antes de que fuera a presentarse en el festival de Glastonbury. La cantante dijo a Sunday Times Style que la enfermedad canceló las posibilidades de tener un bebé.

“Fui diagnosticada a los 36 años. En ese momento no lo tenía pensado, pero la enfermedad cambió todo”.

Según Minogue reveló en el programa de Ellen, no recibió el diagnóstico adecuado en un principio: “Me dijeron que todo estaba bien. Poco después de eso descubrí una bolita y resultó ser cáncer. No porque se trate de una persona que usa una bata blanca y maneja instrumentos, es dueño de la verdad”.

4) Robert De Niro





Uno de los actores vivos más importantes de la actualidad, Robert de Niro, de 75 años, fue diagnosticado con cáncer de próstata en 2003. Aunque en su momento no reveló mucho al respecto, al año siguiente, durante el Festival de Tribeca, que organiza anualmente, comentó, de acuerdo con la revista Hola, que se sentía muy afortunado de haber sido diagnosticado a tiempo. Su propio padre tuvo cáncer cuando De Niro tenía 40 años, y desde entonces, él se sometía a revisiones periódicas. En una de ellas, un médico, durante una biopsia, encontró “algo” y se procedió a tratarlo enseguida. Cuando se reveló la noticia, el agente del actor dijo que gracias a la detección temprana, se esperaba una recuperación total, la cual, hasta el momento, ha resultado ser así.

5) Sofía Vergara

Cuando tenía 28 años, en 2002, la estrella colombiana de Modern family, llevó a su hijo Manolo al médico a que revisaran si tenía diabetes, y durante la revisión, el médico descubrió en ella un bulto en el cuello, después de chequeos y una biopsia, resultó que la actriz tenía cáncer de tiroides.

“Ahí empezó una pequeña pesadilla. no tenía síntomas, estaba saludable, joven”, dijo a la revista People.

“Cuando eres sobreviviente de cáncer, tus prioridades cambian”, dijo años después a la revista Extra. ¿Su consejo para los que sufren actualmente de esta enfermedad? “Vive en el día a día y no pienses demasiado en ello”.

Hola, Gurú:

Voy a la playa pero tampoco quiero andarme paseando sin nada encima del traje de baño, ¿qué me sugieres?

Alondra

Hola, Alondra:

Una buena opción son los vestidos camiseros que están de súper moda, busca uno de un material ligero y playero; otra buena opción son los foulards, de los cuales seguro que tienes más de uno, que pueden usarse como pareo. Los rompers, los shorts y pantalones amplios de telas ligeras son perfectos también; no te fijes mucho si el estampado no es igual al de tu traje, mezclar motivos es lo de hoy. Los kimonos —que ahora están de barata—, los shorts de mezclilla y los vestidos de camiseta oversize también son excelentes alternativas.