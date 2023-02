La conductora Ellen DeGeneres y la actriz Portia de Rossi se casaron en 2008, y 15 años después decidieron renovar sus votos matrimoniales, eso sí, con una sorpresa de por medio, pues Rossi se apareció vestida de novia frente a DeGeneres.

Cuando la Corte Suprema de California derrumbó la prohibición de matrimonios del mismo sexo en 2008, la pareja decidió casarse.

"Quería decir ahora por primera vez que me voy a casar", dijo Ellen ante la audiencia de su programa "The Ellen DeGeneres Show", el cual se despidió de la pantalla chica tras estar 19 años al aire.

En 2018 celebraron una década de casadas con un video que reunía varios de sus momentos juntas; ambas han sido abiertas con su relación y han revelado aspectos del momento que se conocieron y enamoraron. Portia de Rossi confesó que sabía que Ellen DeGeneres era la persona con la que compartiría su vida "desde la primera vez que la vio".



Comenzaron a salir en el 2004 y se casaron el 16 de agosto de 2008 en Beverly Hills; en redes muestran su día a día como pareja y se dedican amorosos mensajes, como el que Portia le dedicó hace unos meses a Ellen, cuando terminó su programa "The Ellen DeGeneres Show"; una de las fotos con las que acompañó la publicación fue la portada de la revista "Time", en la que la conductora estadounidense habló abiertamente de sus preferencias sexuales.

"Para mi absolutamente hermosa, sumamente talentosa y increíblemente realizada esposa en el día de tu último show. Me casé con un icono. Me casé con mi ídolo. Estoy muy orgulloso de ti por hacer de esta plataforma una que no solo entretiene sino que inspira y eleva a la gente. @theellenshow este espectáculo será recordado por siempre por elevar la conciencia del mundo. Te amo mucho", se lee en la publicación de de mayo de 2022.

Renuevan sus votos

El 26 de enero Ellen DeGeneres cumplió 65 años, y mientras celebraba su cumpleaños con amigos, su esposa Portia de Rossi apareció entre los invitados luciendo un vestido de novia; DeGeneres no pudo disimular la sorpresa y sonrió ante el alarido de los presentes.

Ellen DeGeneres y Portia de Rossi renovaron sus votos "¡Sorpresa!", expresó la actriz en medio de las carcajadas de los asistentes, entre ellos Kris Jenner, madre de las Kardashians, quien se encargó de de oficiar la ceremonia; el video del romántico momento ya circula en redes.



