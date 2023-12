Elizabeth Gutierrez comparte foto con William Levy y le llueven las críticas

Elizabeth Gutierrez y William Levy se están dando una nueva oportunidad como pareja, y aunque la noticia tiene muy feliz a la actriz, a varios cibernautas no tanto; ella, desde hace unas semanas presume en sus redes fotos con el padre de sus dos hijos, sin embargo usuarios cuestionan la relación porque ya que han sido varias las ocasiones en las que por supuesta infidelidad del actor cubano, el matrimonio anuncia el final de su relación, aunque tiempo después regresan como "si nada hubiera pasado".

La misma actriz ha hecho oficial el truene en varias ocasiones, la última vez fue en enero del 2022, cuando anunciaron: "Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", fue lo que escribió William Levy.

Meses después se les volvió a ver juntos y Elizabeth defendió públicamente a William y en redes ante los ataques, pues sonó con fuerza la versión de que entre él y la actriz mexicana Samadhi Zendejas había química.

Hace unas semanas "se hizo oficial" el regreso entre Elizabeth Gutierrez y William Levy, cuando el protagonista de telenovelas como "Sortilegio" y "Cuidado con el ángel" recibió en España uno de los premios de honor concedidos por el Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL).

A la entrega de dicho galardón acudió con Elizabeth y sus dos hijos, Christopher, de 17 años, y Kailey, de 13.

Le llueven las críticas a Elizabeth Gutierrez

Elizabeth Gutierrez compartió hace unas horas una foto con William Levy, ambos aparecen sonrientes, y la actriz acompañó la imagen con un emoticon de corazón y etiquetó al cubano, quien respondió con otro emoticon de corazón.

Los usuarios reaccionaron a dicha publicación y algunos cibernautas aplaudieron que de nueva cuenta estuvieran juntos.

"Espero que sea la definitiva. Es una gran mujer tu un gran hombre y unos niños maravillosos cariñosos y guapísimos. Suerte y mucho amor". "Cuida y defiende a tu familia de todos estos ataques llenos de odio y te felicito por demostrar que amas no sólo a tus hijos también a tu mujer". "Una pareja bendecida a la que he amado, nos dan el ejemplo del amor y comprensión, de la que tenemos mucho que aprender". "Como la quinta vez que vuelven, ella no tiene amor propio ese hombre ya no la quiere desde hace mucho, el dijo estoy soltero y nunca la presume". "Ella decide que es bueno para su vida , vivan y dejen vivir", se lee.

Pese al apoyo de algunos, muchos otros criticaron el actuar de la actriz, tachándola de aferrada y de que da un mal ejemplo a otras mujeres.

"Esta mujer está tan aferrada, que de seguro a él le da más lástima que otra cosa". "Elizabeth, mis disculpas pero esto ya no es ni para portada de revista. Como puede una persona (tú), salir hace tres meses llorando humillando a otra persona ( William) y a la actriz que en esos momentos esté trabajando con él, poniéndoles de hoja de perejil etc etc... y ahora llevas unas semanas como si no hubiera pasado nada, publicando fotos pegada a William como lapa?. Que es el hombre de tu vida, que es tu postre, etc. ¿De verdad tú eres feliz haciendo este tipo de show tantas veces ya?, si primero vas a salir llorando y al día siguiente cosas de felicidad; ahórrate una parte del espectáculo, sé un poco inteligente chica, estás quedando a la altura del piso. Aquí en mi país la fama que has cogido no es de ser una mujer muy digna. Háztelo ver, William no se merece una persona a su lado con esos vaivenes mentales. Piensa en tus hijos ya son mayores y no creo que les guste mucho tu comportamiento, un día hablas mal de su padre y otro día le adoras. Vive un poco porque ya tu película de tantos años no cuela".

Elizabeth Gutierrez y William Levy, de nuevo juntos y sonrientes en redes sociales.

