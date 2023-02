Elizabeth Álvarez publica foto con Jorge Salinas y estallan las críticas

Luego del escándalo por unas fotografías en la que Jorge Salinas aparece con otra mujer, que no es su esposa Elizabeth Álvarez, las versiones de una supuesta infidelidad no han parado, pues lo relacionan sentimentalmente con su doctora, que es la mujer que aparece en dichas instantáneas.

En una de las fotos, publicadas hace unas semaas por una revista de circulación nacional, aparece la doctora aparentemente besando al actor, pero la toma y la posisión de ambos es engañosa, por lo que en realidad no queda claro.

Jorge Salinas habló ante la prensa sobre este escándalo, y aseguró que él no le ha fallado a su esposa y que no ha mantenido ni mantienen alguna relación extramarital.

"Soy una persona que ama profundamente a su esposa Elizabeth y ama profundamente a su familia y que lamenta que este tema mediático esté en boca de ustedes; quiero dejar claro que no he tenido ni tengo una relación fuera de mi matrimonio. Les pido que paren este tea mediático que no va a llegar a nada. Lo que tengo es puro amor a mi familia, respeto a mi mujer y amor", dijo Salinas hace unas semanas en el estreno de la telenovela "Perdona nuestros pecados".

Aunque Elizabeth no se había pronunciado al respecto, lo acaba de hacer con una romántica foto que divide opiniones.

Elizabeth Álvarez y su foto con Jorge Salinas

La actriz Elizabeth Álvarez reapareció en su cuenta de Instagram, y lo hizo publicando una romántica foto el Día de San Valentín junto a su esposo Jorge Salinas.

La imagen la acompañó con el mensaje:

"Love. @salinasjorgemx #happyvalentinesday #love", acompañado con un emoticon de corazón.

Aunque la foto recibió muchos "me gusta" y comentarios positivos, algunos hicieron referencia a la supuesta infidelidad.

"Amiga, date cuenta". "Tan enamorados que siga el amor y que nada y nadie los separe". "Me encanta que estén más felices que nunca y que los malos comentarios y cosas falsas no lo separen". "¿Entonces no fue cierta la infidelidad?", se lee entre los múltiples comentarios, algunos de ellos, los que atacan a la pareja, han sido borrados.



