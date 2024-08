Elisabetha Gruener lucha contra el rechazo

Toño y Mateo se miran, se descubren y se conocen con música de Lady Gaga de fondo, contacto que los va llevar a conocerse y a cuestionar sus propias creencias, pero ellos todavía no lo saben.

Así comienza Una disculpa a Lady Gaga, historia donde dos hombres se enamoran pero uno de ellos desaparece. A través de la puesta en escena, Elisabetha Gruener (hija de Susana Zabaleta), busca comenzar a hacer un “nuevo teatro” en México que con sus historias confronte los problemas que, desde su punto de vista, aún existen en la sociedad actual.

“Seas de la orientación sexual que seas, de la edad que seas, todos buscamos definir quiénes somos y compartir eso con alguien que amamos. Como creadores buscamos confrontar al público y que como los personajes en la historia, se cuestionen a sí mismos”, asegura Eli.

Desde este 14 de agosto y hasta el 29 de octubre comienza la segunda temporada de esta puesta en escena en La Teatrería, pero llevarla al público no fue fácil.

“Teníamos miedo porque hubo comentarios homofóbicos cuando dimos a conocer el proyecto, hubo en nuestras redes sociales mucho rechazo, pero tenemos que empezar a creer en nosotros mismos, es más importante tomar el riesgo y fallar y aprender de eso que quedarte con el miedo de no arriesgarte”, expresa la directora de 23 años.

Y al mismo tiempo con esta obra protagonizada por Clemente Vega, Leonardo Bono y Saúl Vila (alternando) y con la dramaturgia de Ed Cooke, Elisabetha busca comenzar, por cuenta propia, a tomar la estafeta de nuevos creadores en México.

“Es importante contar historias nuevas con creadores nuevos, originales. Hay dramaturgos talentosos y de pronto siento que todo el tiempo hay obras clásicas, es bueno pero, ¿por qué no arriesgarnos? No debemos tampoco depender de los productores, de que ellos quieran financiar mis obras. No es fácil pero hay que intentar”.

Cuenta que aunque ya tenía todas estas ideas, estas crecieron al ir a estudiar teatro a Inglaterra.

“Les importa mucho el teatro y la cultura, le tienen un amor y un cuidado muy grande y aprendido, al mismo tiempo, también he aprendido que el teatro puede ser confrontativo y reflexivo pero también entretenido. No hay reglas, hay que romper las maneras de hacer teatro”, comparte.