Elisa Vicedo se prepara para encontrarse con su supuesto agresor en los juzgados

Elisa Vicedo está de vuelta en México para enfrentarse a Eduardo "N", a quien acusó legalmente por el presunto delito de violación agravada hace más de seis años y, si bien, la joven asegura que no sabrá si está lista para volverlo a ver, hasta que lo tenga frente de sí, en los últimos años se ha estado preparando para cuando llegara este momento.

La actriz mexicana dejó nuestro país y se mudó a Canadá hace más de cinco años, en la época que interpuso una demanda en contra de Eduardo "N", por el presunto delito de violación agravada.

Sin embargo, el proceso quedó en pausa luego de que la joven y su familia abandonara México, decisión que tomaron por las múltiples amenazas que recibieron en esa época.

La demanda se reanudó en marzo pasado, con una audiencia en la que se determinó que Eduardo "N" no recibiría la orden de prisión preventiva, debido a que, como la joven no vivía en nuestro país, no corría riesgos; además porque el actor, de origen argentino, reside en nuestro país desde hace más de 24 años, así como cuenta con la nacionalidad mexicana.

En esa ocasión, fue la defensa de Elisa, la licenciada Carmen Olvera, quien se presentó a la audiencia, pues la actriz arribó a nuestro país apenas hace unos días.

Y ayer fue captada en las instalaciones de Televisa, que visitó para reencontrarse con el director del CEA, Eugenio Cobo, centro de estudios donde se forjó cuando era adolescente.

A propósito de su visita a la televisora, Berenice Ortiz y otros miembros de la prensa se acercaron a la joven para preguntarle sobre la audiencia que tendrá lugar este jueves, 13 de junio, en la que volverá a ver a Eduardo "N".

Vicedo, de 27 años, expresó que no está del todo seguro de estar lista para volver a ver a su supuesto agresor, pues sólo cuando esté frente de él sabrá qué sensación experimenta.

"Yo creo que hasta ese momento, donde esté ahí, no te voy a poder decir si estoy o no preparada, han sido seis años sin verlo", expresó.

Y aunque señaló que es una persona que predica con el perdón, indicó que no lo aplica en el caso de su agresor, pues este debe ser juzgado por la justicia.

"En mí hay muchísima misericordia, muchísimo perdón, pero como dijo Dios en la biblia, ´del César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios´, es lo mismo aquí; la justicia lo que de la justicia", expresó.

También destacó que, a través de estudios es psicología gestalt y mucha preparación, se ha estado preparando para enfrentar esta situación.

"Me he preparado mucho para este momento, creo que estoy lista, soy una mujer hecha y derecha, hoy no vengo como la víctima -sí soy víctima, que quede claro-, vengo como la sobreviviente, vengo por las víctimas de mi país que me importan y que, desafortunadamente, no tienen la misma voz y no han tenido los mismos medios que yo tuve para irme a otro país y relegarme; llevo muchísimos años de terapia, no lo dejaría por nada en el mundo".

