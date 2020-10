Eliot Awards 2020: Kimberly Loaiza se corona como la líder digital del año

Desde la distancia y con algunas fallas técnicas tanto en su transmisión como en la comunicación con sus nominados, se llevó a cabo la sexta entrega de los Eliot Awards 2020 desde el Frontón México, en cuyo escenario los ganadores sólo estuvieron de manera virtual, como medida preventiva a un contagio de Covid-19.

Con un divertido sketch de la youtuber Caeli llegando al Frontón México, fue como arrancó la transmisión de esta ceremonia por el canal de Youtube de los Eliot. Muy guapa y lista para conducir la ceremonia, Caeli se topó con un recinto vacío y la posibilidad de no salir a escena esa noche, entonces hizo la siguiente reflexión acerca de la pandemia.

“Sin duda en los últimos meses hemos vivido en un mundo que de repente no reconocemos, quién se iba a imaginar que este año iba estar marcado por una pandemia, que iba a paralizar el planeta entero y nos iba a obligar a cambiar nuestro modo de vida.

Muchos dicen que el 2020 va a ser un año para olvidar, pero nosotros no estamos de acuerdo, siempre vamos a recordar que 2020 fue el año que más aprendimos como humanidad.

“¿Qué han aprendido cada uno de ustedes que está viendo esta transmisión? Pueden ser cosas diferentes, pero estoy segura que después de este año no hay manera de que sigan siendo los mismos. Aquí en Eliot aprendimos una gran lección, que no importa qué tan oscuras o difíciles se vean las cosas, hay que seguir adelante, porque el show y la vida deben continuar”, dijo a modo de bienvenida Caeli.

Fue entonces que comenzó la noche de premiación, la primera categoría fue How To, la cual fue presentada por la actriz Erika Buenfil y la estrella de Instagram, Carolina Díaz, ellas interactuaron con los nominados a través de una pantalla, porque estos se encontraban siguiendo la ceremonia desde casa a través de Zoom.

Al abrir el sobre el nombre ganador fue Julio Profe, pero como ha pasado en muchas situaciones en esta época, el audio de esta aplicación falló y no se pudo escuchar las palabras del ganador, hasta minutos después.

“Estoy muy feliz y emocionado no me lo esperaba, quiero agradecer a Eliot Awards por reconocer mi trabajo, a todas las personas que me nominaron, a todas las personas que en estos casi 12 años me han acompañado en este proceso de construcción de un proyecto educativo y seguimos adelante aportando a la educación”, fueron las palabras del colombiano Julio Profe.

How to (creadores de contenido que inspiran a aprender cosas nuevas)

- Rebe O

- Anna Sarelly

- De mi rancho a tu cocina

- Exp Caseros

- Julio Profe ---- GANADOR

Piso 21 fue el primero en subir al escenario virtual con el tema Querida y Pa’ olvidarme de ella, pero antes su vocalista David Escobar explicó que no pudieron estar presentes por la situación actual del mundo, pero dejaban estos dos temas que prepararon con gusto para los premios Eliot.

El maestro del tuning Juca y la estrella de realities Fernando Lozada, hicieron alusión a la nueva normalidad cuando Lozada no permitió que su compañero lo tocara y además lo llenó de desinfectante, acto seguido dieron paso a los nominados en la categoría Storyteller. Tomando el sobre con el nombre del ganador, Juca lo desinfectó antes de abrirlo y decir que Skabeche habían sido los ganadores.

Storyteller (grandes contadores de historias por internet)

- Alex Tienda

- Skabeche ----GANADOR

- Las Ratitas

- Te lo resumo así nomás

- Leyendas legendarias

“Es interesante cuando piensas en el significado de estas palabras ‘líder digital’, son fuertes. Es interesante como Eliot a través de los años ha hecho oficial este trabajo que hacemos y que ponemos en las plataformas digitales, y ser un líder es un título fuerte, es una palabra que conlleva una gran responsabilidad, porque creo que todos hemos aprendido a las buenas o a las malas que sí somos personas bastante influyentes, que nuestra voz sí puede pesar de maneras que no imaginábamos y creo que eso es parte de ser un líder, que tu voz y tus acciones van a sobrepasarlos límites y van a ir más allá”, reflexionó Luisito Comunica, quien formó parte de la terna de Líder digital del año, la más importante de estos premios.

Las siguientes categorías a premiar fueron Better U y Revelación del año, siendo los ganadores la española Patry Jordán quien se enfoca en el fitness y Fede Vigevani, un youtuber enfocado en vlogs cómicos y desafíos, respectivamente.

“Cualquier persona que se esfuerce por ayuda a la comunidad, que de aliento y fuerza, es merecedora de este premio, así que muchas gracias, además me hace mucha ilusión que sea desde Latinoamérica”, declaró Patry Jordán

Better U (creadores que ayudan a encontrar la mejor versión de sí mismos)

- Patry Jordán ---GANADOR

- Aislinn Derbez

- Andy Benavides

- Bárbara del Regil

- Arturo Elías Ayub

Revelación del año (no tienen que ser nuevos, pero este año destacaron como nunca)

- Fede Vigevani ----GANADOR

- Kevlex

- Pongámoslo a prueba

- Domelipa

- Rod Contreras

Siguiendo con los testimonios de los nominados a Líder Digital del Año, la influencer y cantante Kimberly Loaiza declaró:

“Para mi estar nominada como líder digital del año es un logro más de mi carrera, sé que ha sido un año difícil para todos, pero sé que muy pronto nos vamos a recuperar. Estoy muy contenta porque sé que gracias a Dios y a mis linduras las bendiciones siguen llegando, me siento muy afortunada de hacer lo que me gusta y recibir tanto apoyo.

Seguiré trabajando, esforzándome por cumplir mis sueños”, dijo Kimberly Loaiza.

En la parte musical siguió Mike Bahía, que cantó su sencillo Detente desde el estudio de su casa en Medellín, Colombia; él sentado al piano, acompañado de sus dos perros y en un ambiente muy bohemio.

“Creo que este momento de la vida de la pandemia, lo mejor que le puedes dar a alguien en la vida es tu tiempo y de esto habla la siguiente canción”, dijo Mike Bahía antes de cantar Cuenta conmigo, acompañado solamente de una guitarra eléctrica.

El comediante Mau Nieto y la youtuber Andrea Zúñiga presentaron la terna Comedia, la única categoría que tuvo nominados de manera presencia en el recinto y de la cual resultaron ganadores Ricardo Pérez y Slobotzky, conductores de La Cotorrisa.

Comedia

- Paco de Miguel

- La Cotorrisa ------GANADOR

- Backdoor

- La mesa reñoña

- La hora feliz

Un momento emocional se vivió esta noche, cuando el youtuber Antrax recordó la partida de Gus Rodríguez (1960-2020), uno de los impulsores del mundo gamer en el país, para quien pidió un aplauso prolongado.

“Cuando mi papá comenzó su carrera en mundo del gamer, los videojuegos empezaban a convertirse en un fenómeno, pero era difícil imaginar hasta donde llegarían 25 años después”, dijo Javier Rodríguez, hijo del fallecido gamer y guionista; antes de presentar la categoría Esport.

Esports (gamers y ciberatletas)

- Ibai

- Spargo

- Identivez

- Leza ------GANADOR

- Ocelote

Los Polinesisos (Lesslie, Karen y Rafa Espinosa Velazquez) no pudieron faltar en esta premiación, en el cual recibieron un homenaje con un recuento de sus logros, que incluyen libros, un espectáculo, canciones y cinco canales de Youtube, proyectos desarrollados durante los nueve años de trayectoria que tienen, por lo que recibieron el Eliot Silver Award.

“Cuando empezamos a subir los primeros videos a internet, jamás nos íbamos a imaginar que nueve años después íbamos a tener un premio así, por todo lo que hemos logrado en este tiempo, que yo creo se debe a que somos unos chicos soñadores, así como ustedes, recuerden que su límite es su imaginación, así que no tengan miedo”, expresó Karen después de recibir su reconocimiento junto a sus hermanos.

En la categoría Beat for like no hubo grandes sorpresas, ya que el ganador fue Juan de Dios Pantoja, ahora JD Pantaja, quien recibió la noticia de su triunfo de la mano de su novia Kim Loaiza, quien también contendía en esta terna.

Beat For Like (creadores que dieron un salto en su carrera y hoy forman parte de la industria musical)

- JD Pantoja ------GANADOR

- Katie Ángel

- Kenia Os

- Lele Pons

- Kim Loaiza

“A todas las personas y familias que han padecido la pandemia, nuestra solidaridad y nuestra empatía. El contenido que generan los y las líderes digitales se ha acelerado más que nunca y no podíamos no estar aquí esta noche; la industria digital se ha puesto a prueba, las audiencias están más atentas que nunca y hoy exigen más. Todos los lideres digitales que han sido nominados a lo largo de los seis años de los Eliot Awards, quienes han levantado el cubo amarillo y han pasado por la alfombra amarilla son reflejo de una nueva generación, que aprendió a adaptarse, a generar y a mantener la unión que nos sostiene como industria”, declaró Diego Plaza, co fundador y director general de FCO Group y Eliot Media, en su mensaje.

Finalmente Berth Oh! Quien fue el ganador de la categoría Líder Digital del Año en 2019, les dijo a los nominados que si estaban ahí es porque habían rebasado sus límites, que muchos habían comenzado en este medio de manera espontánea, pero este logro requirió de mucho trabajo y sacrificio, porque no conocen el no puedo y reveló al ganador: Kimberly Loaiza.

Líder digital del año (creadores que este año que destacaron en medios de comunicación, emprendieron o se convirtieron en iconos digitales)

- Kimberly Loaiza ----- GANADOR

- Lulu99

- Mis Pastelitos

- Yolo Aventuras

- Luisito Comunica

La ganadora reconoció que encuentra en su pareja JD Pantoja un gran apoyo y que, gracias a su equipo creativo, que son los que idean todas dinámicas y temas para sus videos, es que ella logró estar a donde ha llegado. De esta forma la noche de las estrellas del mundo digital terminó.

rad