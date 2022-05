Eleazar Gómez quiere dejar atrás el pasado

El actor y cantante Eleazar Gómez quiere dejar atrás el penoso capítulo que protagonizó con su exnovia Tefie Valenzuela, y le preocupa que la gente aún opine al respecto pero su trabajo como artista quede en segundo plano.

“Por supuesto que afecta y llego a sentir a veces tristeza, por esos momentos en los que de alguna manera sí se puede seguir viendo afectada mi imagen por lo que se siga diciendo, pero creo que las cosas siempre se ponen en su lugar en el tiempo adecuado, siempre hay que seguir adelante, porque somos guerreros y debemos seguir pase lo que pase, echándole ganas”, dijo.

El actor comentó que siempre ha tratado de tener buena relación con los medios y nunca se ha negado a compartir una declaración con ellos, pero sabe que hay temas que le interesan más a la gente, como el problema legal que enfrentó el año pasado y del cual ya no quiere ahondar.

“Siempre he sido una persona divertida, amigable, tranquila y sobre todo apasionada”, dijo y señaló que no es violento.

Esa mala imagen no sólo le afecta a él, Eleazar señaló que no es ninguna sorpresa su amistad con Violeta Isfel, con quien hace unos días se encontró en los pasillos de Televisa y se saludaron felices, pues ella es una persona a quien quiere mucho por las experiencias que han compartido tanto en la vida profesional como privada, por eso le extrañó que la criticaran por la fotografía que publicó donde están juntos.

“Creo que todos tenemos el derecho de opinar. Cuando aceptamos esta carrera, sabemos que no estamos exentos a que la gente pueda opinar, pero hasta ahí”.

Algo que le ha ayudado a lidiar con esto, según palabras del actor, son las terapia que está tomando como parte de su rehabilitación, porque lo han hecho replantearse muchas cosas en la vida y sentirse muy tranquilo.

Actualmente Eleazar Gómez impulsa su carrea como cantante y presentó una colaboración con Milo Campos llamada “BBsame”, que salió al mercado este fin de semana.

“Hicimos esta canción juntos, porque es un gran momento en su carrera y la mía, y es una manera de festejarlo”, dijo Eleazar.

Milo explicó que durante esta colaboración se dio cuenta que tiene muchas cosas afines con Eleazar, como el estilo musical, además de que le parece una persona con un corazón enorme, lo que ha podido plasmar en la música que ha hecho para él.

El también actor señaló que se trata del tercer sencillo que lanza desde que decidiera volver a la música, dos temas fueron dados a conocer el año pasado, “Deseo” y “Contigo”, ahora con “BBsame” espera ahora sí despegar su carrera como cantante.

Eleazar agradeció que en cada proyecto que inicia y en todo momento, siempre cuenta con el apoyo de su madre y su hermana Zoraida Gómez, a quienes tenía sentadas en primera fila en esta presentación.

“Estoy agradecido con toda la gente que siempre ha creído en mí, me siento bendecido, y no me esperaba un buen recibimiento para mi trabajo”.