El vínculo entre Claudia Sheinbaum y Alfonso André

Además de su trabajo junto a la banda de rock Caifanes, el baterista Alfonso Andre ha explotado su gusto por la música de David Bowie para ofrecer conciertos homenaje, como el que tuvo en días pasados. Pero lo curioso es que el amor de Alfonso por el músico británico se lo debe al esposo de la política Claudia Sheinbaum Pardo: “Cuando era joven tenía un amigo mazatleco, Jesús Tarriba, quien ahora es el esposo de Claudia Sheinbaum, él es el que me regaló el primer disco de David Bowie. que escuché en mi vida”, confiesa Alfonso.

Lee también Camila Valero no se vale del apellido

Daniela Castro no se veía en Azteca

Nada bien le cayó a Daniela Castro su salida de Televisa, después de haber sido una de las actrices consentidas a lo largo de 40 años y más prolíficas de la televisora, pero al igual que a decenas de sus colegas, no le renovaron el contrato de exclusividad, aunado a que en los últimos años estaba más enfocada en su familia y no le atrapaban los papeles que le ofrecían. La estrella de telenovelas como “Cadenas de amargura” y “Cañaveral de pasiones” ahora cambia de televisora, primero en Telemundo, donde más tardaron en convencerla para que entrara a “Top Chef VIP” que en ser eliminada, y luego en Azteca, a donde llegó después de tantas negociaciones, pues nos cuentan, Daniela no se veía ahí. Pero al ver que en “La cautiva”, telenovela que protagonizará, compartirá créditos con actores como Plutarco Haza y Osvaldo de León, le dio tranquilidad, pues ya se siente “como en casa”.





Daniela Castro en "Ventaneando"





Lalo España y Carmen Campuzano prefieren no hablar de política

Ahora que está en auge todo el tema político-electoral, tras las elecciones de este fin de semana, el actor Lalo España ha preferido mantenerse al margen y mejor no dar comentarios sobre sus preferencias en este terreno para evitar meterse en problemas con los cibernautas, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, por lo que ha aprendido a darle prioridad a su tranquilidad. Así lo compartió su representante. Pero no es el único, aunque Carmen Campuzano no tiene problemas al dar su punto de vista en casi todos los temas que se le pregunten, prefiere evitar la política. “En el país hacen falta muchas cosas, es muy importante (actuar)... pero no me gusta meterme en cuestiones de política, algún día daré mis puntos de vista, pero por el momento no”, comenta.





El actor dejó clara su postura. Foto: Archivo





Lee también Will Smith y Martin Lawrence se dan “baño de pueblo” con el Escorpión Dorado