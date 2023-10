El Teatro Telcel celebra sus primeros 10 años de vida

En el escenario del Teatro Telcel se hizo un viaje en el tiempo, al tener en su escenario a estrellas que fueron parte de los musicales que ahí se han presentado a lo largo de los 10 años de este lugar, pero además Kate del Castillo fungió como madrina de este aniversario.

"Qué honor estar aquí con ustedes, en esta obra maravillosa ("Anastasia"), en estos 10 años de darnos tanto entretenimiento, de darnos tantas alegrías, vivir lo que es el teatro, estar en una presentación, bendito sea el teatro y benditos ustedes porque aquí lo tienen", dijo Kate del Castillo al estar entre el elenco del musical "Anastasia".

Pero no fue la única que subió al escenario de Teatro Telcel para celebrar, también lo hicieron Bibi Gaytán, Michelle Rodríguez, Ana Cecilia Anzaldúa, Ceci de la Cueva, Flavio Medina y Juan Pablo Martínez "Juanpi", quienes formaron parte de los montajes que se han presentado en este recinto y representaron a todos sus excompañeros de escena.

"Me siento privilegiada de estar aquí, pisando de nuevo el mejor teatro de América Latina y seguramente de muchos lugares más. Un día mientras dabamos función de Chicago en el intermedio uno de nuestros compañeros dijo bromeando, 'esa enfermedad (COVID-19) no nos va a tirar el evento', a las dos semanas nos dijeron que ya no había función; pero aquí seguimos todos los que amamos el teatro, porque al teatro no lo va a acabar ni siquiera una pandemia", expresó Bibi Gaytán rememorando uno de los momentos más complicados para el entretenimiento.

Michelle Rodríguez expresó cómo el formar parte del elenco de alguna producción que se presente en el Teatro Telcel, los lleva a convertirse en familia, ya que durante una temporada se viven muchas cosas y se comparten con los compañeros.

Flavio Medina expresó que el haber formado parte de "El rey león", marcó su carrera ya que fue una de las obras más importantes en México. A quienes les tocó estrenar este escenario hace 10 años, cuando protagonizaron el musical "Wicked", Ana Cecilia Anzaldúa y Ceci de la Cueva, compartieron cómo fue la primera vez que llegaron a ensayar a este lugar y vieron que aún estaba sin terminar, las butacas aún tenían el plástico de fábrica y la lluvia aún se metía hasta el último piso, pero ellas estaban emocionadas de experimentar por primera vez los vuelos de Elphaba y Glinda, sus personajes en este musical y después de recordar esto dieron paso a un momento muy nostálgico, ya que se presentaron números de cada una de las obras que se han montado en el Teatro Telcel:

"Wicked", "El rey león", "Los miserables", "Chicago", "Aladdín" y "Anastasia"; las cuales han convocado a 2.4 millones de espectadores hasta el día de hoy.

Una noche de celebración

Previo a la función por este décimo aniversario, se llevó a cabo una alfombra azul por donde desfilaron destacadas figuras de mundo del espectáculo, además de los hacedores de grandes montajes que han hecho historia en este lugar, los productores Morris Gilbert y Julieta González.

"El primer reto fue anhelarlo, queríamos tener un teatro de esta categoría y todo se conjuntó para que se lograra, Federico Gonnzález Compean (director de CIE Internacional) fue el artífice en su momento para que el teatro fuera una realidad", dijo el productor Morris Gilbert.

Gilbert recordó que el día que se estrenó "Wicked", el 17 de octubre de 2013, el recinto ni siquiera estaba terminado, pero de ese momento a la fecha llevan ya seis musicales."Este teatro tiene ya un público que le es fiel, que ya ni pregunta qué obra hay vienen directamente, es que el prestigio se gana así, son 10 años de trabajo y ahora el reto para el futuro es, que los que sigan de nosotros mantengan la calidad y el nivel, que es lo que quisiéramos nunca se pierda en este recinto", señaló el productor.

Sobre la elección de la actriz Kate del Castillo como madrina de estos 10 años de Teatro Telcel, Morris Gilbert explicó:

"Kate es una gran amiga, actriz y figura, y tiene el tamaño que necesitábamos para significar esta noche como algo importante". Hace ocho años Kate formó parte del elenco de "Los monólogos de la vagina", pero en la gira que realizó este montaje por Estados Unidos, desde entonces la intención de Gilbert es tenerla en un montaje en México, un plan que seguro espera tener en marcha muy pronto.

Entre los proyectos que hay para los siguientes años de este espacio, la productora y directora de eventos familiares y teatro de OCESA, Julieta González, señaló que están contemplando reponer "El rey león", traer Hamilton e incluso montar un nuevo musical que está desarrollando Disney y que estrenará en enero en EU; pero por el momento quieren darle su tiempo a Anastasia mientras deciden.También pasaron por ahí Laura Zapata, Bibi Gaytán, Eduardo Capetillo, Jacqueline y Chantal Andere, Omar Fierro, Michelle Rodríguez, Vanessa Claudio, Alejandro Gou, Juan Torres, Lucero Mijares, por mencionar algunos.

rad