La mancuerna que se ha creado entre el director estadounidense Martin Scorsese y el cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto nos ha dejado películas como El irlandés (2019) y Los asesinos de la luna (que desde hoy llega a salas de cine). Pero además, la admiración entre ellos es tal, que ambos son referencia mutua en otros de sus filmes.

Así lo dejó ver Prieto en una mesa redonda en la que estuvo presente EL UNIVERSAL. El cinefotógrafo mexicano destacó que su primer largometraje como director, Pedro Páramo, tendrá mucho del realizador neoyorquino.

“Sin duda le he aprendido mucho (a Scorsese) y cuando salga Pedro Páramo posiblemente se den cuentade que hay inspiraciones y homenajes. Espero que no se enoje”, aseguró Prieto sobre la cinta que se espera estrene en 2024.

“Admiro tanto su lenguaje cinematográfico que, desde antes de trabajar con él, es algo que traigo conmigo, y también la manera en la que trabaja con el equipo y cómo involucra a la gente, sientes como que esta película también es tuya porque tu opinión fue escuchada, eso es muy bonito y trato de hacer lo mismo”, agregó Prieto.

La cinta, basada en el libro homónimo de Juan Rulfo, tiene como protagonista a Tenoch Huerta y otros mexicanos como Manuel García-Rulfo e Ilse Salas.

No es el único proyecto donde la maestría de ambos cineastas se junta, pues además de otras tres películas en las que han trabajado juntos, hace unos días presentaron en México Los asesinos de la luna, en la que Prieto también señaló una influencia mexicana: “Yo creo que es inevitable que lo que tienes detrás, tu misma cultura, aparezca. Y no es consciente, aunque algunas veces sí”, afirmó.

Conecta sus raíces

Los asesinos de la luna, película original de Apple TV+, se estrena hoy en cines y cuenta la historia del origen del FBI durante la investigación de la matanza de la tribu indígena Osage, en manos de colonizadores blancos, algo con lo que Rodrigo Prieto asegura conectó como ciudadano de un país que también fue colonizado.

“Es algo duro, pero sin eso probablemente no estaríamos aquí… somos el resultado de esa violencia que inevitablemente causa una fricción en nuestros corazones; para mí Los asesinos... también es una exploración de ese tema y cómo me siento ante los Osage; me pasa como mexicano que, cuando estoy cerca de una cultura indígena, me siento extranjero, y eso me duele, entonces traté de trabajarlo y entender que, como dice Martin Scorsese, todos somos seres humanos y hay que respetar las culturas, pero también quitar esas barreras que uno mismo siente”, detalló.

Sinergia mutua

El mexicano asegura que trabajar en conjunto ha sido un aprendizaje constante, y pone como ejemplo una conversación que tuvo Scorserse con su equipo en la serie Vinyl (2016), cuyo primer episodio dirigió con Prieto en la fotografía.

“Hay una escena en la que entra el personaje a un edificio donde hay conciertos de rock y va pasando entre la gente que está ahí drogándose o vestidos estrafalariamente, y es el punto de vista del personaje hasta que llega al escenario”, recordó.

“El shot principal de eso lo hizo una segunda unidad, con Ellen Kuras, entonces él (Scorsese) le dijo a Ellen que la referencia para ese shot es un corto que yo dirigí: dijo ‘tienes que ver Likeness, esa es la referencia’, de pronto Scorsese me usa a mí de referencia’, entonces lo presumo”, destacó Prieto.