El silencio roto de Shakira por Piqué y el torbellino llamado Dua Lipa, entre lo más leído de la semana

“Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia”, fue lo que declaró la cantante Shakira en una entrevista para la revista Elle, donde por primera vez habló de su rompimiento con Gerard Piqué.

La cantante explicó que está pasando por una etapa muy oscura, donde por momentos piensa que todo es un sueño y que pronto despertará, pero tristemente se da cuenta que no es así. También explicó que se siente muy molesta por la forma en que se ha manejado su rompimiento, porque todo ha sido tan mediático y se ha convertido en un circo.

“La decepción de ver cómo se ha vulgarizado y abaratado por los medios algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos. Y todo esto mientras mi papá ha estado en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) y yo luchando en diferentes frentes”, profundizó.

La colombiana explicó que ha tratado de mantener al margen de todo a sus hijos Milan y Sasha, aunque ha sido complicado porque en la escuela les hacen comentarios y no pueden ni siquiera hacer cosas normales, como pasear o ir por heleado, porque los paparazzi siempre están detrás de ellos.

Dua Lipa, el temblor y su galán

Esta semana la cantante británica Dua Lipa ofreció una serie de conciertos en la Ciudad de México, así que por estas circunstancias le tocó vivir el sismo del 19 y 22 de septiembre, pero éste último la sorprendió en plena fiesta y dejó al descubierto con quien estaba acompañada.

En ese momento, Dua Lipa ya había concluido su concierto en el Foro Sol y se encontraba disfrutando del ambiente nocturno en un bar de la colonia Juárez; de acuerdo a un video que circula en redes sociales, la británica estaba acompañada del actor y cantante Aron Piper al momento del temblor.

No es la primera vez que ambos son captados juntos, en junio fueron vistos bailando en un antro de Madrid, por momentos Piper le hablaba al oído y ambos mostraron gran química; Aron Piper es modelo y cantante español que desde 2018 forma parte del reparto de la serie de Netflix Élite.

Eclipsan al Canelo y al Potrillo

El domingo pasado cuando se dio la pelea entre Saúl “El Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin, lo que llamó la atención no fue que el mexicano ganara, sino que una joven cantante sinaloense haya regalado una excelente actuación, al interpretar el Himno Nacional Mexicano como se debe, su nombre Carolina Ross.

Carolina Ross es una cantante sinaloense, muy reconocida en las redes sociales, que subió al escenario de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, para interpretar el Himno Nacional; el desempeño de la cantante de 26 años sorprendió, pues habían muchas personas que era la primera vez que la escuchaban cantar.

“Al fin los mexicanos pudimos escuchar nuestro Himno Nacional cantado con voz firme, melodiosa, afinada y sin errores. ¡¡¡Felicidades!!!”, fue uno de los muchos comentarios que hubo en Twitter al respecto.

Después de ella hizo acto de presencia Alejandro Fernández, quien acompañó al “Canelo” hasta el ring mientras entonaba la canción México lindo y querido, algo que también fue aplaudido por la gente.

La Guzmán vive momento incómodo

Hace unos días la llamada “reina de corazón” vivió un momento complicado durante un palenque, cuando una fan burló la seguridad con el objetivo de llegar hasta ella y manifestarle su admiración, pero las cosas salieron mal.

Un usuario de TikTok compartió un video donde se puede ver a Alejandra Guzmán en plena actuación, interpretando la canción "Diablo", cuando se pronto se puede ver a una mujer corriendo hacía ella, con la intención de poderla abrazar.

Pero estas muestras de afecto provocaron la furia de la Guzmán, quien lejos de sentirse halagada demostró su incomodidad, ya que la chica quiso besarla en la boca, además de que la tocó de manera indebida; de inmediato la estrella se la quita de encima para después dejar de cantar y lanzarle el pandero que traía en la mano, a pesar de que los elementos de seguridad ya la tenían controlada, una acción que ha dividido opiniones.

Nodal recicla dedicatoria

Al parecer Christian Nodal no ha superado a Belinda del todo, porque no deja de una forma u otra, de hacer referencia a quien fuera su prometida y es que esta vez se hizo viral un video donde el cantante dedica una canción a su actual novia, la cantante argentina Cazzu, pero con el detalle de que es un tema que ya había cantado para Beli.

“¿Quién no ha dedicado esta canción? Yo hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida. Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu”, dijo Nodal sobre el escenario.

Las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales, donde los internautas le hicieron saber al cantante que fue de muy mal gusto haber hecho eso, y hasta compadecieron a Cazzu por estar recibiendo esta clase de manifestaciones de cariño.

