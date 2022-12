“El señor de los cielos” premia y castiga a Rafael Amaya 

La gloria y el infierno ha significado para Rafael Amaya la serie “El señor de los cielos” que, si bien fue un éxito en primeras temporadas y está por estrenar la octava, el actor ha disfrutado de la popularidad de ser Aurelio Castillas, lanzando su línea de botas y otros productos, un contrato con la cadena Telemundo, crédito como protagonista e invitaciones para participar en series del mismo corte, sin embargo, ese personaje, además de algunos problemas de salud, le está restando oportunidades en películas y series, pues los productores no quieren tener a un Aurelio Casillas en sus historias, sino a un histrión que dé otros matices.

Montserrat Oliver no opina sobre Yolanda Andrade y Verónica Castro

Montserrat Oliver quedó en medio de la tormenta entre Yolanda Andrade y Verónica Castro. Mientras Yolanda se ha pasado el tiempo dando detalles de una supuesta relación con la protagonista de “Los ricos también lloran!” y “Rosa salvaje”, Monserrat, quien aceptó haber tenido un romance con su compañera del programa “Mojoe”, se ha mantenido al margen y esto, dicen sus cercanos, porque aprecia a ambas y no quiere agravar la situación pero sobre todo porque ella simplemente “está feliz” con su pareja actual y quiere dejar el pasado atrás.



Foto: Instagram



Manelyk muestra su apoyo a Ferka

Manelyk no quiere entrar al conflicto entre Ferka, su compañera en el show Las estrellas bailan Hoy y expareja de Christian Estrada, a quien María Fernanda Quiroz acusa de haberse llevado al hijo de ambos sin su consentimiento. La exintegrante “Aca Shore” deja claro que apoya a Ferka, a quien considera “una gran persona, he convivido con ella y con su hijo, y creo que no está bien lo qué pasó. No sé bien quién está bien, quién está mal pero espero que arreglen esta situación por el bien del bebé”.



Foto: Instagram

