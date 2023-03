El rotundo cambio físico de Kristofer Hivju a casi 4 años del final de “Game of Thrones”

Una de las series más exitosas de HBO Max fue “Game Of Thrones”. La misma se basó en la serie “A Song Of Ice and Fire” del escritor George R.R. Martin, y durante 8 temporadas cautivó a sus seguidores.

La serie “Game Of Thrones” contó con el protagónico de Emilia Clarke, Maisie Williams, Sophie Turner, Kit Harington, entre muchos otros más. Incluso pasaron por la serie Pedro Pascal y Bella Ramsey, los actuales protagonistas de la serie “The Last Of Us”.

Otro de los personajes más icónicos de la serie fue el de Tourmund, el cual estuvo interpretado por Kristofer Hivju. El personaje de Tourmund tuvo un comienzo conflictivo con el de Jon Snow (Kit Harington), pero luego unieron fuerzas para derrotar a los caminantes blancos.

Kristofer Hivju consiguió el papel de Tormund en 2013, y rápidamente se convirtió en una estrella a nivel internacional. El actor es hijo de actores y estudió interpretación en la Academia Rusa de Artes Teatrales.



Foto: Kristofer Hivju. Fuente: Instagram @khivju

Si bien Hivju comenzó trabajando en obras teatrales, rápidamente se dio cuenta de que quería hacer cine. Su primer trabajo fue en el 2001 en la serie de televisión “Fox Gronland”. Su mayor éxito llegó de la mano de “Game Of Thrones” y después de terminar su participación en la misma obtuvo un papel en una serie llamada “Gemini”.

Uno de sus últimos trabajos fue en la serie de televisión “Beck”, y sin dudas luce muy diferente físicamente a como varios lo conocieron en “Game Of Thrones”. El actor noruego tiene actualmente 44 años y está en pareja desde 2015 con Gry Molvaer. En su cuenta de Instagram cosecha más de 3, 3 millones de seguidores y siempre comparte fotos y videos de sus trabajos, e incluso se animó a mostrar cómo cortó su icónica barba.



Foto: Kristofer Hivju y su pareja. Fuente: Instagram @khivju

Kristofer Hivju también aparece en la película “Cocaine Bear”, donde comparte elenco con Ray Liotta, Keri Russell, Jesse Tyler Ferguson, entre otros actores.