El rol que cumple Florinda Meza en la disputa por los derechos de autor de “El Chavo del 8”

Florinda Meza, reconocida actriz y viuda de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, ha sido una figura clave en la disputa por los derechos de autor de "El Chavo del 8". A casi tres años desde la última transmisión de los programas del comediante, Florinda Meza ha sido consultada en una rueda de prensa sobre la negociación que estaría llevando a cabo el hijo de Chespirito, Roberto Gómez Fernández, con Televisa, ya que él ahora posee los derechos de los personajes creados por su padre.

En sus declaraciones, Meza enfatiza que ella no puede llegar a un acuerdo por sí misma sobre El Chavo del 8, pues su participación sería colaborativa y no como propietaria de los derechos. Asegura que Gómez Fernández ha estado en acuerdos previos, pero aparentemente, algo no ha cuajado en la negociación.

La actriz se muestra reacia a centrar la atención en este tema y considera que es el público quien debe expresar su deseo de ver nuevamente a "El Chavo del 8" y sus amigos en la pantalla, instando a los seguidores a solicitar a Televisa que adquieran los derechos de transmisión.

En relación a la bioserie de Chespirito que está siendo desarrollada por HBO Max y Warner Bros, Florinda Meza aclara que los derechos biográficos recaen en ella, pero hasta el momento no ha emprendido acciones legales contra nadie. La posibilidad de una serie sobre la carrera de su esposo ha sido considerada, pero en la actualidad, su prioridad es volver a actuar y, en particular, rescatar su obra "Reina Madre" en Broadway, la cual se vio afectada por la pandemia de la Covid-19.

En cuanto a las declaraciones de Carlos Villagrán, quien interpretó a "Quico" en "El Chavo del 8", Florinda Meza destaca que no se involucra en polémicas y agradece a quienes hablan mal de ella, ya que considera que lo hacen en busca de publicidad y presencia mediática. Además, sugiere que si supieran su verdadera opinión sobre ellos, hablarían aún peor.