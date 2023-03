El rey Carlos III y el príncipe William humillaron al príncipe Harry con una tajante decisión

La relación entre los miembros de la familia real británica no es la mejor. Desde que el príncipe Harry y Meghan Markle se alejaron de sus deberes de royals, el actual Rey Carlos III y el príncipe William cortaron toda comunicación con Harry.

Recientemente se supo que el príncipe Harry y Meghan Markle bautizaron a su hija menor, Lilibeth Diana, y que invitaron a la ceremonia al Rey Carlos III, a Camilla Parker y a los príncipes de Gales. Pero ninguno de los invitados apareció.

Leer más: Carlos III desaloja a Enrique y Meghan de residencia en Windsor para dársela al príncipe Andrés

La pequeña hija del príncipe Harry, de 21 meses de vida, fue cristianada el pasado viernes en una pequeña e íntima ceremonia. El evento se realizó en Montecito, California, y la misma estuvo a cargo del reverendo John Taylor.

Leer más: Sarah Ann Macklin, la mujer con la que el príncipe Harry le habría sido infiel a Meghan Markle

Esta información fue confirmada por el vocero de los duques de Sussex: "la princesa Lilibet Diana fue bautizada el viernes 3 de marzo por el arzobispo de Los Ángeles". A la ceremonia habría asistido entre 20 y 30 personas.



Foto: Lilibeth Diana. Fuente: Twitter @showmundialshow

¿Quiénes si asistieron a la ceremonia?

Estuvieron presentes Doria Ragland, la madre de Meghan Markle, el padrino de la hija del príncipe Harry, Tyler Perry, y una madrina cuya identidad se desconoce, expuso el mismo medio. Incluso se sabe que un coro góspel, llevado por el padrino de Lilibeth Diana, se hizo presente cantando "Oh Happy Day" y "This Little Light of Mine".

¿Por qué la familia real británica no asistió a la ceremonia?

La familia Windsor no ha realizado ninguna declaración al respecto, pero si está confirmado que no se hicieron presentes en el bautismo de Lilibeth Diana.



Foto: el príncipe Harry y su familia. Fuente: Twitter @showmundialshow

Sin embargo esta situación le da más motivos al príncipe Harry y a Meghan Markle para no asistir a la ceremonia de coronación del rey Carlos III. "No revelaremos una decisión inmediata sobre si el duque y la duquesa asistirán en este momento", dijo el vocero de los duques de Sussex, tras confirmar que habían recibido un correo convidándolos al evento.