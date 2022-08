En su segunda semana de estreno, el programa “El retador” se encuentra en medio de la polémica luego de que el excampeón de imitación, Pierre David, señalara a la producción de favoritismo al devolverle el “trono” de su disciplina a Arath de la Torre, a quien ya había vencido.

El yucateco y el coductor de Hoy se enfrentaron en un duelo a muerte interpretando a Raphael y a Luis Miguel, respectivamente, al final el famoso resultó vencedor y Pierre no dudo en expresar su descontento, pues aseguró que la batalla no fue justa.

A través de un video y un mensaje que publicó en sus redes sociales acusó a la producción del programa de, supuestamente, haber grabado y editado la voz de Arath para que sonará lo más parecido a la del intérprete de “La incondicional”: “Lo único que no me pareció es quele hayan editado y arreglado la voz a Arath. Quisiera evidenciar y decir todo lo que no me parece justo pero sería una pérdida de tiempo”, escribió.

Lee también: Christian Nodal sorprende al aparecer sin sus característicos tatuajes

Incluso, señaló que ni el propio Diego Boneta, quien protagonizo la bioserie de “El Sol”, lo hizo tan bien como de la Torre, por lo que aprovechó para reconocer a los ingenieros de audio y al equipo de caracterización: “Agradezco a la producción por el excelente trabajo de edición de audio , a los caracterizadores de Miky por cuatro horas de trabajo para que los jueces voten por eso. Si hubiera sido real me quedaría callado, pero ante tal edición me atrevería a decir que ni Roy ramos ni Diego Boneta han cantado tan bien como Arath, esta noche”, agregó.

Las reacciones por parte de los usuarios no se hicieron esperar y muchos coincidieron con las palabras de Pierre David, a quien le expresaron su descontento por la imitación de Arath y lamentaron que él, siendo tan talentoso, haya quedado fuera del programa: “Merecías quedarte para demostrar lo mega talentoso que eres además de innovador”, “Tu trabajo habla por sí solo, siéntete muy orgulloso. No el que gana es el mejor y se ha visto”, “Mi querido Pierre todos vimos lo mismo: tu valentía para enfrentarlo nuevamente, bien pudiste elegir el cilindro y que su enorme ego y frustración se hubieran ido a casa”, “No te dejaron seguir para no ridiculizar otra vez a Arath”, son solo algunos de los comentarios que pueden leerse.

Arath no se queda callado y responde

Pero los televidentes no fueron los únicos en expresarse, las palabras de Pierre David llegaron hasta Arath, quien mediante un par de videos le contestó al comediante y a todos sus detractores.

El también actor aseguró que todo lo que pasa en el programa es legal y hasta mandó un mensaje a sus detractores: “El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Qué lástima, que tristeza que les raspe el éxito y a mis detractores ahí les va más para que se revuelquen”, dijo.