El rap español de Delaossa le va bien a México

El rapero español Daniel Martínez de la Ossa Romero, mejor conocido como Delaossa, confía en la conexión musical que siempre ha tenido México con España, para que su propuesta logre abrirse espacio en el gusto del público.

"Mi música siempre ha sido muy pasional, muy desde adentro y bastante sentida, eso en México se valora un montón, es un país que cuando recibe a un artista se le mete muy dentro del corazón y ya no sale", dijo Delaossa a EL UNIVERSAL

Delaossa ya dio una muestra de ello con el sencillo “Santo”, el cual formará parte de su tercer EP; y que hasta el momento tiene más de medio millón de vistas en Youtube a un mes de su lanzamiento.

"Es como decirle a la gente que nos vamos a mantener siempre en lo que llevamos haciendo, pero que no vamos a tener miedo de probar otras cosas, aunque creo que eso mis seguidores ya lo saben porque siempre hemos estado probando sonidos, con diferentes ritmos, con diferentes colores y ahí vamos haciéndolo".

Este joven músico lleva desde 2010 creando canciones y música, primero con el colectivo Skill Leaders y en 2015 con Space Hammu, hasta que en 2016 decidió seguir en solitario haciendo más personales los temas que comparte con sus seguidores.

“Ahora estoy en una etapa más tranquila, ahora tengo 28 años y no es lo mismo que cuando tienes 21, que hay más rabia adentro, las temáticas cambian porque la vida cambia, no es lo mismo estar sufriendo por llegar a algo y no lo consigues, a cuando ya tienes la vida encauzada, te va bien y tienes shows y todo va como querías”.

El artista malageño explicó que en su nueva producción discográfica, que espera dar a conocer en unas cuantas semanas, se va a escuchar mucho más de esta propuesta, donde el rap será la base de las canciones y se combinará con otros géneros.

"Va a ser un EP fresco, más de verano, más alegre, muy positiva, de esa que uno escucha en el carro, es como el entretenimiento previo al álbum".

En sus letras Delaossa le gusta compartir sus propias experiencias y de quienes le rodean, desde su familia hasta del ambiente musical; como el hecho de que tuvo que aprender sobre la marcha cómo se maneja la gente dentro de la industria de la música, cómo se produce o se autogestiona un disco, porque asegura que de dónde viene eso nadie lo enseñó.

"Por eso no me tiembla la voz para decir que nadie me ha ayudado, que lo he hecho yo con mis propios recursos. No tengo miedo de trabajar con sellos discográficos, pero debo tener libertad creativa porque de otra forma no me sentiría cómodo, así he hecho esto funcionar y así lo haré".

Para él colaborar con otros artistas ha sido fundamental, no sólo en España también ya lo ha hecho en México, como el trabajo que hizo con Santa Fe Klan con el tema Si me quieren matar; pero Delaossa aseguró que le gustaría hacer más para seguir compartiendo su música.

Después de que dé a conocer su nuevo EP, se enfocará a lo que será su segundo disco al cual define como su proyecto más ambicioso, donde más que nunca cuidará no seguir tendencias o lo que está de moda.

"A pesar de que mi música sea diversa y vaya cambiando, tampoco quiero de repente salirme de lo que vengo creando o hacer algo que sea falso para mí o para mi carrera; el que va a imponer el estilo siempre voy a ser yo e intentaré no traicionar eso".

Delaossa tiene planeado comenzar una gira por Latinoamérica entre octubre y noviembre, donde no sólo visitará México, también Chile, Argentina, por mencionar algunos países.

