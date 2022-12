El Potro vio venir fracaso de Niurka y Juan Vidal 

El Potro, uno de los habitantes de “La casa de los famosos”, que transmitió Telemundo, no es adivino pero sabía que el noviazgo entre Niurka y Juan Vidal no iba a prosperar.

“Esa es una de las relaciones que pensé que no iban a rendir frutos y obviamente no rindió frutos. Yo quiero mucho a Niurka, me parece una mujer súper inteligente, súper polémica, pero ahí sí la cagó andando con Juan. Juan es muy buena onda pero dentro de la casa me di cuenta de que una persona súper traicionera, súper doble cara, y Niurka es súper frontal, y eso no se lleva bien con una relación, la neta”, dijo.

Michelle Rodríguez defiende a comunidad LGBT de Yuri

La actriz Michelle Rodríguez defendió a la comunidad LGBTQ+, después de que Yuri hablara abiertamente sobre su postura en contra de que las personas del mismo sexo aborten y de que mandara un mensaje tras su presentación en la Arena Ciudad de México, donde consideró a la comunidad adversaria y dijo: “Soporten, como ellos dicen”. Rodríguez, quien es hermana de ManuNa, el actor y comediante miembro de la comunidad, dijo respetuosamente que la cantante debería tomar con más responsabilidad su papel como artista.

“Todos tenemos libre albedrío, cada quien tiene la opinión que tiene, mas es importante respetar a los demás. Cuando somos figuras públicas, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, no sólo por herir a alguien, sino también por la gente que nos sigue; si esa es la opinión que a ella le merece, adelante, nadie es monedita de oro, pero hay que aprender a respetar a la comunidad, sobre todo si son tus fans y gente que está alentando tu trabajo”.



Foto: Vía Instagram @michihar

Un grillo le suena a Ana Claudia Talancón

Un grillo vive en el celular de Ana Claudia Talancón. Ese es el sonido que la actriz eligió como aviso cuando entra una llamada y es algo que, dice, le divierte mucho. A veces se le olvida apagarlo en lugares importantes, como una conferencia de prensa, pero lejos de molestar cuando suena, todos lo toman a risa su llamada por lo simpático del audio.



Foto: ESTEBAN TORREBLANCA/ El Universal archivo

